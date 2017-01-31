Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2019 состоится 7 мая в Гуанчжоу

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2019 состоится в Гуанчжоу 7 мая этого года, сообщает пресс-служба ФИБА. На данный момент известен один участник ЧМ - Китай, который примет соревнования. Впервые участие в чемпионате мира примут 32 команды. Наибольшее представительство на турнире имеет Европа - 12 сборных, Азия и Океания делегируют 8 участников, Южная и Северная Америка - 7, Африка - 5.

Сборная России стартует в квалификации в ноябре 2017 года. 32 команды будут разбиты на восемь групп. Из каждого квартета в следующий раунд отбора выйдут по три сборные. В финальном турнире 24 команды, разбитые на четыре группы, определят 12 участников ЧМ-2019.