Саша Обрадович: "Важно не то, что мы проиграли, а то, как мы это сделали. Это было плохо"



Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович сообщил, чего его команде не хватило для победы над "Химками" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб взял верх со счетом 79:66. Вторая игра состоится 26 мая в Химках.

– Поздравляю "Химики" с победой. Для меня как для тренера, если команда проигрывает, важно то, как она это делает. Сегодня мы показали худший вариант исхода событий, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Барцокаса. – Нам стоит учиться на этой игре. Нужно показывать больше энергии, сильнее отдаваться каждому моменту в игре. Мы проделали отличную работу по ходу сезона и должны продолжать бороться. Сейчас само важное – забыть эту игру и начать готовиться играть по-новому.