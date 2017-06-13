Алексей Швед: "Пока не собирался уходить из "Химок" и не думал про НБА"

Лидер "Химок" Алексей Швед отметил, что пока не думал об уходе из клуба. Контракт защитника истекает летом следующего года, однако он позволяет ему досрочно вернуться в НБА, где игрок выступал с 2012 по 2015 год.

Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. "Химки" в финальной серии уступили ЦСКА со счетом 0-3.

– Подождите, я еще здесь, у меня контракт с "Химками", – цитирует "Р-Спорт" Шведа. – Я буду решать позже летом, что делать. Пока никуда не собирался, не думал ничего такого про НБА, пока что я здесь.

Нужно ли Шведу возвращаться в НБА?