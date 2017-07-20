Коробков и Лазарев покинут ЦСКА

ЦСКА не будет продлевать контракты с центровыми Павлом Коробковым и Иваном Лазаревым. Соглашение с 26-летним Коробковым истекло по окончании сезона-2016/17. Армейцы предусматривали опцию продления контракта с 26-летним Лазаревым на два года, однако приняли решение ей не пользоваться.
- ЦСКА расстается с Коробковым и Лазаревым, – сказал "Известиям" источник. – Оба игрока стали свободными агентами и уже занялись поисками новых клубов. Учитывая, что ранее команду покинул Дмитрий Кулагин и пока неясна судьба Виктора Хряпы, команда испытывает дефицит в русских игроках.
Селекционная работа по легионерам закончена. Семь легионеров - максимальная квота для участия в Единой лиге ВТБ. Теперь клуб постарается приобрести еще двух россиян.
Коробков перешел в ЦСКА в июле 2014 года. В составе команды он стал чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Лазарев за два года в стане армейцев также выиграл Евролигу и две золотые медали Лиги ВТБ.
Дополнительная информация
https://iz.ru/621239/timur-ganeev/tcska-rasstaetsia-s-pavlom-korobkovym-i-ivanom-lazarevym
Helicopter
Кириленко вернётся. Проблема у нас с отечественным товаром, Швед как усиление, возможно Карасёв.
09:47
Vlаdimir
Ну раз дефицит в русских игроках - зачем отпускали? Ребята-то хорошие ...
09:37