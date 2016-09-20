Кириленко выступит на "Кубке Гомельского"

Руководитель Международного благотворительного фонда имени А.Я. Гомельского, почетный президент баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Гомельский заявил, что президент РФБ Андрей Кириленко примет участие в дополнительной игре в рамках турнира "Кубок имени А.Я. Гомельского", который пройдет в Москве 24 и 25 сентября.

- В рамках турнира гомельского, помимо основных встреч между ЦСКА, УНИКСом, "Панатинаикосом" и "Маккаби", состоится дополнительная игра, с участием известных людей из баскетбольного мира, - сказал Гомельский. - В том числе в игре примет участие и Андрей Кириленко. (Сергей ФИШ)