Димитрис Итудис: "Панатинаикос" создан для того, чтобы выйти в "Финал четырех"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Панатинаикосом" в матче Евролиги отметил настрой своей команды. Тренер добавил, что греческая команда создана для того, что выйти в "Финал четырех".

– Поздравляю команду с второй победой в этом марафоне, в котором нам осталось провести еще 28 матчей, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Мы очень хорошо начали, но затем "Панатинаикос" вернулся в игру за счет рывка 11-0. Они сравняли счет, удерживали игру в очень низком ритме, не позволяли бежать. Во второй половине мы сумели сыграть лучше, нашли верной сочетание игроков, стали пользоваться сменами в защите, лучше создавать пространство для бросков. Следует помнить, что ПАО создан, чтобы выйти в "Финал четырех", и недавнее поражение от "Олимпиакоса" и изменения в команде добавили ей мотивации. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня, чтобы помочь команде.