ЦСКА дома обыграл "Панатинаикос"

ЦСКА в первом домашнем матче нового розыгрыша Евролиги победил "Панатинаикос". Самыми результативными в составе армейцев стали форвард Андрей Воронцевич (реализовавший 5 из 6 3-очковых) и защитник Нандо Де Коло, набравшие по 20 очков.
Напомним, что по новым правилам Евролиги всем 16 участникам турнира в рамках регулярного чемпионата предстоит встретиться друг с другом по два раза по круговой системе.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) – "Панатинаикос" (Греция) – 81:77 (22:19, 13:11, 22:28, 24:19)
Ц: Воронцевич (20), Де Коло (20), Джексон (9), Фридзон (8), Огастин (8 + 7 подборов), Теодосич (6 + 9 передач).
"Галатасарай" (Турция) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 83:85 (30:17, 17:30, 20:22, 16:16)
"Жальгирис" (Литва) – "Баскония" (Испания) – 78:73 (20:23, 14:17, 27:21, 17:12)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
foreverCSKAforever
С победой!!!
23:01
Don Miguel
Валидольные игроки с абсолютно мимопольыми комментаторами. За время их трепотни лидеры менялись по пять раз, но им было все пофиг. Жаль. Я, например, в баскетбол и играл, и судил, и разбираюсь, зачем меня считать за инфузорию, предназначенною для слушания их трепа...
22:41
ЦСКА71
Молодцы, смогли в конце собраться и отыграть отставание. Всех с победой!
22:16
Helicopter
Не легко. Но с Победой! Состав у Пао очень серьезный.
22:09