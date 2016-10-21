ЦСКА дома обыграл "Панатинаикос"

ЦСКА в первом домашнем матче нового розыгрыша Евролиги победил "Панатинаикос". Самыми результативными в составе армейцев стали форвард Андрей Воронцевич (реализовавший 5 из 6 3-очковых) и защитник Нандо Де Коло, набравшие по 20 очков.

Напомним, что по новым правилам Евролиги всем 16 участникам турнира в рамках регулярного чемпионата предстоит встретиться друг с другом по два раза по круговой системе.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Панатинаикос" (Греция) – 81:77 (22:19, 13:11, 22:28, 24:19)

Ц: Воронцевич (20), Де Коло (20), Джексон (9), Фридзон (8), Огастин (8 + 7 подборов), Теодосич (6 + 9 передач).

"Галатасарай" (Турция) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 83:85 (30:17, 17:30, 20:22, 16:16)

"Жальгирис" (Литва) – "Баскония" (Испания) – 78:73 (20:23, 14:17, 27:21, 17:12)