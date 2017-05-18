Юрьев сменил Мяуса во главе сборной России

Главный тренер "СКА-Нефтяника" Михаил Юрьев возглавил сборную России, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего наставника команды Сергея Мяуса. Исполком ФХМР принял отставку Мяуса в четверг.

- Я попросил отставку, потому что хочу сосредоточиться на работе в аппарате федерации. Была предложена кандидатура Юрьева, он возглавит команду, - сказал Мяус, также входящий в исполком организации.

Михаил Юрьев уже работал в сборной России с 2012 по начало 2015 года. Под его руководством россияне выиграли чемпионаты мира-2013 и 2014. Незадолго до старта ЧМ-2015 его сменил Мяус, завоевавший золото в 2015 году и серебро - в 2016-м.

Под руководством Юрьева "СКА-Нефтяник" в минувшем сезоне стал чемпионом России.