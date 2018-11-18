Стадион в Первоуральске эвакуировали во время матча из-за бесхозной сумки

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, матч чемпионата страны "Уральский Трубник" - "Старт" был прерван, и зрители были эвакуированы с трибун из-за подозрительного предмета, обнаруженного поблизости от стадиона в Первоуральске.

На 42-й минуте матч был остановлен, потому что обнаружили службы правопорядка обнаружили бесхозную сумку на перекрестке рядом со стадионом. Вскоре находку провели, но ничего опасного не обнаружили.

Пауза составила порядка 40 минут. После возобновления команды доиграли 3 минуты до конца первого тайма, а затем в плановом режиме завершили игру. (Евгений Белоусов)

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