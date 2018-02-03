Сергей Мяус: "Россия не стала откладывать вопрос о финале в долгий ящик"

Бывший главный тренер сборной России, исполнительный директор ФХМР Сергей Мяус похвалил россиян за уверенную игру в полуфинале чемпионата мира-2018 против Финляндии (8:2). В финале Россия встретится со Швецией, матч состоится 4 февраля.

- Игра нашей команды порадовала в том плане, что игроки не стали откладывать в долгий ящик вопрос о выходе в финал, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. – С самого начала игры хоккеисты дружно навалились на соперников и сделали нужный результат. А довести матч до уверенной победы во второй половине встречи было уже делом техники. И, что важно, ребята не дали финнам шансов зацепиться за счет и перехватить инициативу. Все сыграли здорово и теперь с хорошими эмоциями готовятся к финальному матчу.

Многие болельщики Хабаровска и всей страны рады, что две сильнейшие команды мира в очной встрече определят победителя, - продолжил эксперт. – На мой взгляд, в игре со шведами нашим ребятам надо действовать быстрее во всем: в скорости мышления, в командных действиях, в быстроте передач, обводки и ударов. Для победы должно сложиться все. Я желаю нашей команде быть собранной, активной и добиться успеха.