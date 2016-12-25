Сергей Ломанов-старший: "СКА-Нефтяник" сейчас лучший клуб в России, а "Енисей" готов только на 40 процентов"

Тренер Сергей Ломанов-старший призвал не придавать особого значения победе "Енисея" над "СКА-Нефтяником" (8:4) в матче предварительного этап чемпионата России. Для хабаровчан это поражение стало первым в 16 матчах. Ломанов руководил чемпионами страны с начала сезона, но был отстранен от хоккея за нарушения регламента, на данный момент командой руководит Иван Максимов.

- Это для нас не успех, это просто выигрыш очередного матча, - цитирует "Р-Спорт" Ломанова. - У нас не та система, что мы довольны какими-то отдельными победами и завоеванными тремя очками. Идет обычная работа. Меня порадовал выигрыш у хабаровчан: считаю, что на сегодняшний день это лучший клуб в нашем хоккее. А по качеству хоккея мы готовы пока только приблизительно на 40 процентов. Надеюсь, что мы еще выйдем на свою лучшую игру. Команда будет прибавлять, задачу на первом этапе мы выполнили, у нас еще есть время для дальнейшей подготовки и чтобы ряд ребят набрал игровую форму.

Сегодня для нас был очень важен психологический момент: в этом сезоне мы проиграли Хабаровску много матчей. Мы внимательно разобрали свои, в том числе и тренерские ошибки, много разговаривали с ребятами. Для нас было очень важно выиграть сегодня.