10:51 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сборная России в декабре примет участие в турнире в Швеции

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Главный тренер сборной России Сергей Мяус подчеркнул, что национальная команда в декабре в рамках международного турнира в шведском городе Тролльхеттан проведет матчи с командами Швеции, Финляндии и Норвегии. По словам специалиста, он планирует вызвать 18 игроков.

- В декабре мы примем участие в международном турнире, который состоится в шведском городе Тролльхеттан, - приводит "Р-Спорт" слова Мяуса. - Соревнование пройдет 9 - 11 декабря, мы встретимся со шведами, финнам и норвежцами. Планируем вызвать в команду порядка 18 игроков: двух или трех вратарей и 15-16 полевых игроков.

Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы поехать в Швецию пораньше, 2-3 декабря, чтобы сыграть контрольный матч с каким-либо шведским клубом. И планируем провести полноценный восьмидневный сбор.

Рассматривается также проведение недельного сбора национальной команды в ноябре, но пока сбор находится под вопросом, поскольку в ноябре начинается чемпионат России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bandy/20160916/1081928213.html

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