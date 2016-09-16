Сборная России в декабре примет участие в турнире в Швеции

Главный тренер сборной России Сергей Мяус подчеркнул, что национальная команда в декабре в рамках международного турнира в шведском городе Тролльхеттан проведет матчи с командами Швеции, Финляндии и Норвегии. По словам специалиста, он планирует вызвать 18 игроков.

- В декабре мы примем участие в международном турнире, который состоится в шведском городе Тролльхеттан, - приводит "Р-Спорт" слова Мяуса. - Соревнование пройдет 9 - 11 декабря, мы встретимся со шведами, финнам и норвежцами. Планируем вызвать в команду порядка 18 игроков: двух или трех вратарей и 15-16 полевых игроков.

Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы поехать в Швецию пораньше, 2-3 декабря, чтобы сыграть контрольный матч с каким-либо шведским клубом. И планируем провести полноценный восьмидневный сбор.

Рассматривается также проведение недельного сбора национальной команды в ноябре, но пока сбор находится под вопросом, поскольку в ноябре начинается чемпионат России.