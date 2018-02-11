"Родина" проиграла 20-й матч сезона подряд

"Сибсельмш" разгромил "Родину" в матче регулярного чемпионата суперлиги. Клуб из Кирова, в составе которого выступают преимущественно молодые игроки, потерпел 20 поражений в 20 играх сезона.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Строитель" (Сыктывкар) - 7:4

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Водник" (Архангельск) - 8:2

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Зоркий" (Красногорск) - 4:3

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо-Казань" (Казань) - 10:1

"Кузбасс" (Кемерово) - "Волга" (Ульяновская область) - 7:3

"Родина" (Киров) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 3:14

"Старт" (Нижний Новгород) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 5:4