Николай Валуев: "Сборная России по бенди победила шведов за счет собранности в решающий момент"

Депутат Госдумы, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев подчеркнул, что игроки сборной России одержали победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции (5:4) за счет проявленного самообладания при ничейном счете во втором тайме. Россияне в 11-й раз стали чемпионами мира.

– Такие матчи, как сегодня, называют "на зубах". Сегодня хоккеисты сборной России проявили невероятную собранность в решающий момент матча во втором тайме при счете 4:4, – приводит ТАСС слова Валуева. – Думаю, что финальные матчи такого накала и прививают интерес к данному виду спорта. А сборную России я еще раз хочу поздравить с победой.

Россия обыграла Швецию и стала чемпионом мира