Михаил Юрьев: "Не сказал бы, что "СКА-Нефтяник" превзошел "Енисей" во всех компонентах"

Главный тренер "СКА-Нефтяника" Михаил Юрьев назвал причиной победы над "Енисеем" в финале Кубка России (7:1) успешную реализацию моментов. Также он отметил, что выигрыш трофея в этом году дался его команде труднее, чем два года назад.

- Мы добились победы за счет удачной реализации в начале матча моментов, которые создавали, - цитирует "Р-Спорт" Юрьева. - Забили голы и это дало нам возможность уже варьировать тактический рисунок игры. "Енисей" стал атаковать большими силами, в обороне команды появились свободные зоны и мы проводили свои выпады. Победа сегодня отличается от выигрыша Кубка России в 2014 году тем, что завоевана не дома, при своих болельщиках, а в столице России. Это гораздо сложнее, но я очень рад, что мы привезем Кубок России в Хабаровск.

Я бы не сказал, что у нас было преимущество во всех компонентах. "Енисей" очень хорошо играл и в последние пятнадцать минут имел заметное преимущество. Четвертые сутки для нас оказались самыми тяжелыми в плане акклиматизации и сегодня было видно, что поддерживать высокий темп на протяжении всего матча нашим игрокам было сложновато.