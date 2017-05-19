Лидеры "регулярки" чемпионата России смогут сами выбирать соперника по плей-офф

Член исполкома ФХМР Владимир Матиенко рассказал о новом формате чемпионата России в сезоне-2017/18. Лидеры регулярного чемпионата смогут сами себе выбирать соперника по плей-офф. Похожая схема, например, действует в чемпионате Швеции.

Напомним, что в минувшем сезоне регулярный чемпионат завершился скандалом: "Водник", пытаясь избежать в плей-офф "Енисея", стремился проиграть "Байкалу-Энергии". Иркутяне, лишенные турнирной мотивации, не стремились забивать голы, в результате архангелогородцы начали забивать в свои ворота. "Байкал-Энергия" после тайм-аута приступил к аналогичным действиям. Встреча завершилась со счетом 9:11 с 20 автоголами. В результате ФХМР аннулировала результат матча, оштрафовала клубы и дисквалифицировала главных и старших тренеров, а также Олега Пивоварова, забившего все автоголы "Водника".

- Схема предстоящего чемпионата, в отличие от прошлогодней, принималась совместно с клубами, - цитирует baikal24-sport.ru Матиенко. - Мы помним, что в конце сезона ФХМР всем клубам отправила предложения – какая схема им понравится? И большинство выбрало двухкруговой турнир, с плей-офф. Однако детали еще будут уточняться. Точно известно только то, что команды "Запада" и "Востока" больше не будут разделяться, все сыграют между собой в два круга.

Что касается финального этапа чемпионата России, он будет в одном городе. Но тут до конца не решен вопрос, пока все сводится к тому, что четыре команды проведут полуфиналы, матч за третье место и финал. Четвертьфиналы и полуфиналы – серии до трех побед, как было год назад. Предложение Бориса Ивановича Скрынника, президента ФХМР, было таким: финал из одного матча, а матч за третье место сделать из двух игр – дома и на выезде. Если по круговому турниру все окончательно проголосовали – все, будем играть без разделения на "Запад" и "Восток", в два круга, то по плей-офф договорились еще дорабатывать – с учетом мнений главных тренеров.

Окончательное решение будет принято после совещания главных тренеров суперлиги, которое запланировано на 22 мая. Кстати, изюминкой нового сезона станет то, что три команды, занявшие первые места, смогут сами выбирать себе соперников по плей-офф – чтобы исключить варианты с подтасовками результатов. До 1 июля календарь должен быть опубликован.