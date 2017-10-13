"Байкал-Энергия" обыграл "Вестерос" в первой игре Кубка мира

Российский "Байкал-Энергия" из Иркутска со счетом 3:1 обыграл шведский "Вестерос" в стартовом матче Кубка мира. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

В пятницу россияне сыграют против шведского "Ветланда". Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил "Сандвикен" (4:3). Следующий матч россияне проведут против шведского "Сириуса". Первоуральский "Уральский трубник" сыграл вничью со шведским "Болльнесом" (2:2). Также с ничьей стартовал красноярский "Енисей", не выявивший победителя в матче против шведского "Вилла-Лидчепинг" (2:2). В следующем туре "Уральский трубник" сыграет с финским клубом "Вейтера", а "Енисей" следующий матч проведет против шведского "Хаммарбю". Турнир завершится 15 октября.