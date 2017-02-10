16:02 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Владимир Казарин: "Эмоциональное состояние Савиновой-Фарносовой удрученное"

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Тренер бегуньи Марии Савиновой-Фарносовой Владимир Казарин подчеркнул, что россиянка, дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил, эмоционально подавлена и удручена, она устала от судебных разбирательств.

Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы, таким образом спортсменка лишена золотой награды Олимпийских игр в Лондоне.

– Естественно, эмоциональное состояние у нас сейчас удрученное. Все это продолжается уже более двух лет, все уже устали от этого, – приводит ТАСС слова Казарина. – Мне кажется, что на данный момент бесполезно идти в гражданский суд. Если CAS решил, то уже ничего не поделаешь, бесполезно. Отдавать или не отдавать олимпийскую медаль – это личное дело спортсменки, я бы на месте Савиновой медаль не отдал.

CAS отнял золото Игр-2012 у Савиновой

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4013495

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Казарин сам - дисквалифицированый тренер, насколько я помню?

18:51

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