ВФЛА отправила запрос в ИААФ по поводу срока рассмотрения оставшихся заявок легкоатлетов

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что организация отправила повторный запрос в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) по поводу затянувшихся сроков рассмотрения оставшихся индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Последний раз ИААФ объявляла свое решение по индивидуальным заявкам отечественных легкоатлетов месяц назад.

11 апреля были допущены к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и победительница мирового первенства – 2015 в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина). В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 – отклонено.

– Вчера мы отправили повторный запрос в ИААФ и хотим получить четкий ответ по остальным заявкам наших спортсменов, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Нас не может устраивать такая затянувшаяся пауза. Если заявки отклонены, то мы должны это знать.