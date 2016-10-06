Валентин Балахничев: "Чичерова сможет выступить на Играх-2020"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев заявил, что прыгунья в высоту Анна Чичерова сможет выступить на Олимпиаде-2020. Ранее стало известно, что МОК после перепроверки допинг-проб лишил бронзовой медали Игр-2008 Чичерову. В допинг-пробе россиянки был обнаружен туринабол. ОКР в конце мая подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что перепроверка допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых – легкоатлеты, дала положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место, а в 2012 году выиграла золото на Играх в Лондоне. В начале июля ИААФ уведомила Чичерову об отстранении от соревнований.

– Игры-2020? Анна настолько талантливый спортсмен и настолько низкий уровень конкуренции в этом виде, что она может продолжать выступать так же долго, как выступала Сара Симеони, – цитирует "Р-Спорт" Балахничева. – У нее прекрасное здоровье, сильная мотивация, прекрасная семья и сильный характер, что самое главное.

Есть такое, когда старые пробы проверяют с использованием новой методики. Это и было сделано. Надо согласиться с тем решением, которое принимает МОК. Почему сейчас это всплывает – непонятно, ведь об этом было известно уже несколько месяцев назад. А то, что это (проверки россиян) является трендом последних пяти лет, – это несомненно. С глубоким сожалением отношусь к потере этой медали.