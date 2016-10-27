Стародубцев не будет оспаривать в CAS решение о дисквалификации

Тренер Дмитрия Стародубцева Александр Шалонников подчеркнул, что спортсмен, дисквалифицированный Международным олимпийским комитетом (МОК), не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По словам специалиста, это не имеет смысла, потому что Стародубцев уже завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что после перепроверки анализов россиянина, сданных во время Олимпийских игр в Лондоне, в них было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

- Дмитрий уже давно завершил свою спортивную карьеру, поэтому подавать протест на это решение не имеет смысла, - приводит ТАСС слова Шалонникова. - Решение уйти из спорта он принял после того, как не смог полноценно восстановиться после травмы - разрыва ахиллова сухожилия.

Я считаю все это полнейшей нелепостью. Фальсификация какая-то произошла. Но я не знаю, кому все это надо было.

МОК дисквалифицировал Стародубцева и Иконникова