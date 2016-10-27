13:30 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Стародубцев не будет оспаривать в CAS решение о дисквалификации

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Тренер Дмитрия Стародубцева Александр Шалонников подчеркнул, что спортсмен, дисквалифицированный Международным олимпийским комитетом (МОК), не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По словам специалиста, это не имеет смысла, потому что Стародубцев уже завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что после перепроверки анализов россиянина, сданных во время Олимпийских игр в Лондоне, в них было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

- Дмитрий уже давно завершил свою спортивную карьеру, поэтому подавать протест на это решение не имеет смысла, - приводит ТАСС слова Шалонникова. - Решение уйти из спорта он принял после того, как не смог полноценно восстановиться после травмы - разрыва ахиллова сухожилия.

Я считаю все это полнейшей нелепостью. Фальсификация какая-то произошла. Но я не знаю, кому все это надо было.

МОК дисквалифицировал Стародубцева и Иконникова

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КОММЕНТАРИИ (4)
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D102D

echo2011. Ваша мысль плачет по Уголовному кодексу.

13:54

igorvasilevich

Этого наркошу даже Бог наказал .

13:52

igorvasilevich

echo2011 Еще один защитник воровства, нужно все грязь, которая добивалась побед наказывать не только медали отнимать, а садить на 25 лет в тюрьму, чтобы люди думали, как добывать медали нечестными методами.

13:51

echo2011

Думается,нужно нанять сильных юристов,которые доказали бы запрет перепроверок допинг-проб через "сто лет". Разговоры о том,что появляются новые методы, пусть будут в пользу бедных.Результаты крупнейших соревнований должны утверждаться максимум через месяц после их окончания и не подлежать пересмотру.

13:43

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