Лебедеву лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине

МОК лишил двух серебряных медалей российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2008 года, информирует пресс-служба организации. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Спортсменка стала второй на Играх в Пекине в прыжке в длину и тройном прыжке.

Напомним, что 40-летняя легкоатлетка является вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и членом женского комитета ИААФ. Ей принадлежит рекорд мира в тройном прыжке в помещении – 15,36 м (2004, Будапешт). Также на ее счету золото и бронза Олимпиады в Афинах и серебро Игр в Сиднее.

Все медали Игр, отобранные у России в 2016 году