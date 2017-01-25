Лебедеву лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине

МОК лишил двух серебряных медалей российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2008 года, информирует пресс-служба организации. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Спортсменка стала второй на Играх в Пекине в прыжке в длину и тройном прыжке.
Напомним, что 40-летняя легкоатлетка является вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и членом женского комитета ИААФ. Ей принадлежит рекорд мира в тройном прыжке в помещении – 15,36 м (2004, Будапешт). Также на ее счету золото и бронза Олимпиады в Афинах и серебро Игр в Сиднее.
индеец_Джо
Весёлый©, что делать? Стричь пуделей в Твери. Так получается.... Как вариант, сначала прыгать, а победителя объявлять через 10 лет. После перепроверки проб. Маразм крепчает и напрашивается проверка мочи С.Коэ.
06:34 26 января
ladafan
Thomas_Boy затычка - салями!!! как сами???
22:18 25 января
Thomas_Boy
Костариканец _____________ Верю в возвращение Карлссона и Обамы.
22:03 25 января
Vlаdimir
Лебедева входила в женскую комиссию IAAF и на время расследования отстранена. Т.е. нужен был повод чтобы убрать из IAAF представителя России. Нашли. Вскрытие проводили без представителя Лебедевой.
21:30 25 января
mobile_actor
Столько денег и усилий вложено в Трампа! А, выходит, все – напрасно!?
20:31 25 января
Beard
УПС.............а если есть возможность,может и Будапешт 2004 проверить,может и рекорд мира фуфло,и все её результаты полная фальш,как и она сама.Вот пример для потомков,ври,обманывай,получай за это стипендию,премии,награды.Ну и как признание всех "заслуг"-вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики и член женского комитета ИААФ.
20:05 25 января
Костариканец
Thomas_Boy Костариканец ______________ Верю западным спортсменам. 18:14 ========= Верю в мики-мауса и спайдермэна.
19:19 25 января
Санитар леса
Политическое решение!!! Как и в случае с Нестой Картером! Это заговор против нас и Ямайки!
19:11 25 января
Новоуепинни
Пора и Сидней заново проверять.
19:03 25 января
tulupp
А где ЧМОКа, где едкие коментарии. Ну ка голос. А то нам скучно.
18:15 25 января
Thomas_Boy
Костариканец ______________ Верю западным спортсменам.
18:14 25 января
Иппон2
Какая чушь.(
18:12 25 января
zzzqqq
о как
18:10 25 января
Костариканец
Чистый спорт только на Западе, это знают даже дети. Симона Байлз и братья подтвердять.
18:09 25 января
Весёлый©
vitvk ___ Турик светился у наших по две недели, уж не знаю, Родченков или кто еще этого добился.
18:07 25 января
Весёлый©
Чистого спорта в Россиюшке нет, выходит. Вы знаете, что делать.
18:03 25 января
rus_deutsch
СЭ, Зовите Балахничева вопрос комментить - он как раз председателем ВФЛА был...
17:59 25 января
vitvk
Прочитал статью за 2000 год,автор Гриша Родченков,про туринабол.Выведен в ГДР,шел потоком в восточную Европу. Распознавать научился чех,который неожиданно умер, в 1986 году. На Западе научились ловить на много позже.Выводится самостоятельно за 11-12 месяцев,принудительно можно за месяц.
17:58 25 января
Братчанин
А мы смотрели Олимпиаду, болели, переживали... А оно вон как вышло....Опять болелы в дураках...
17:57 25 января
Xenosag
Помню её комментарии по ходокам и по первым нападкам на Россию, прям чувствовалось что сама не чиста, слишком уж подбирала слова. Значит моё предположение было верным, сама точно такой же нарушитель. как и все остальные! Стыдно должно быть, государство на вас столько денег тратит(хотя профессионалы сами должны зарабатывать), а вы его позорите...
17:47 25 января
zoostation
Изверги. Ничего святого в МОК нет. Могли бы подождать до завтра, а не в Татьянин день лишать медалий Татьяну...
17:45 25 января
elser12
или давали всем одинаковую хрень жрать.
17:42 25 января
dv2205
думаю подстава - у всех лишенных обнаружили туринабол
17:21 25 января
Andvaraforce
То есть в 2008 году качество аппаратуры не смогло распознать турик, а теперь может? И за 8 лет он не разложился на составляющие?
17:17 25 января
Contr
Вот тебе и Татьянин день...
17:14 25 января