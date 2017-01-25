17:09 25 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Лебедеву лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине

Август 2008 года. Татьяна ЛЕБЕДЕВА в Пекине. Фото Александр ВИЛЬФ
Август 2008 года. Татьяна ЛЕБЕДЕВА в Пекине. Фото Александр ВИЛЬФ
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МОК лишил двух серебряных медалей российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2008 года, информирует пресс-служба организации. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Спортсменка стала второй на Играх в Пекине в прыжке в длину и тройном прыжке.

Напомним, что 40-летняя легкоатлетка является вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и членом женского комитета ИААФ. Ей принадлежит рекорд мира в тройном прыжке в помещении – 15,36 м (2004, Будапешт). Также на ее счету золото и бронза Олимпиады в Афинах и серебро Игр в Сиднее.

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КОММЕНТАРИИ (25)
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индеец_Джо

Весёлый©, что делать? Стричь пуделей в Твери. Так получается.... Как вариант, сначала прыгать, а победителя объявлять через 10 лет. После перепроверки проб. Маразм крепчает и напрашивается проверка мочи С.Коэ.

06:34 26 января

ladafan

Thomas_Boy затычка - салями!!! как сами???

22:18 25 января

Thomas_Boy

Костариканец _____________ Верю в возвращение Карлссона и Обамы.

22:03 25 января

Vlаdimir

Лебедева входила в женскую комиссию IAAF и на время расследования отстранена. Т.е. нужен был повод чтобы убрать из IAAF представителя России. Нашли. Вскрытие проводили без представителя Лебедевой.

21:30 25 января

mobile_actor

Столько денег и усилий вложено в Трампа! А, выходит, все – напрасно!?

20:31 25 января

Beard

УПС.............а если есть возможность,может и Будапешт 2004 проверить,может и рекорд мира фуфло,и все её результаты полная фальш,как и она сама.Вот пример для потомков,ври,обманывай,получай за это стипендию,премии,награды.Ну и как признание всех "заслуг"-вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики и член женского комитета ИААФ.

20:05 25 января

Костариканец

Thomas_Boy Костариканец ______________ Верю западным спортсменам. 18:14 ========= Верю в мики-мауса и спайдермэна.

19:19 25 января

Санитар леса

Политическое решение!!! Как и в случае с Нестой Картером! Это заговор против нас и Ямайки!

19:11 25 января

Новоуепинни

Пора и Сидней заново проверять.

19:03 25 января

tulupp

А где ЧМОКа, где едкие коментарии. Ну ка голос. А то нам скучно.

18:15 25 января

Thomas_Boy

Костариканец ______________ Верю западным спортсменам.

18:14 25 января

Иппон2

Какая чушь.(

18:12 25 января

zzzqqq

о как

18:10 25 января

Костариканец

Чистый спорт только на Западе, это знают даже дети. Симона Байлз и братья подтвердять.

18:09 25 января

Весёлый©

vitvk ___ Турик светился у наших по две недели, уж не знаю, Родченков или кто еще этого добился.

18:07 25 января

Весёлый©

Чистого спорта в Россиюшке нет, выходит. Вы знаете, что делать.

18:03 25 января

rus_deutsch

СЭ, Зовите Балахничева вопрос комментить - он как раз председателем ВФЛА был...

17:59 25 января

vitvk

Прочитал статью за 2000 год,автор Гриша Родченков,про туринабол.Выведен в ГДР,шел потоком в восточную Европу. Распознавать научился чех,который неожиданно умер, в 1986 году. На Западе научились ловить на много позже.Выводится самостоятельно за 11-12 месяцев,принудительно можно за месяц.

17:58 25 января

Братчанин

А мы смотрели Олимпиаду, болели, переживали... А оно вон как вышло....Опять болелы в дураках...

17:57 25 января

Xenosag

Помню её комментарии по ходокам и по первым нападкам на Россию, прям чувствовалось что сама не чиста, слишком уж подбирала слова. Значит моё предположение было верным, сама точно такой же нарушитель. как и все остальные! Стыдно должно быть, государство на вас столько денег тратит(хотя профессионалы сами должны зарабатывать), а вы его позорите...

17:47 25 января

zoostation

Изверги. Ничего святого в МОК нет. Могли бы подождать до завтра, а не в Татьянин день лишать медалий Татьяну...

17:45 25 января

elser12

или давали всем одинаковую хрень жрать.

17:42 25 января

dv2205

думаю подстава - у всех лишенных обнаружили туринабол

17:21 25 января

Andvaraforce

То есть в 2008 году качество аппаратуры не смогло распознать турик, а теперь может? И за 8 лет он не разложился на составляющие?

17:17 25 января

Contr

Вот тебе и Татьянин день...

17:14 25 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ