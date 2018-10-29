Лебедева объяснила, почему отказалась от борьбы за возвращение медалей Олимпиады-2008

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала о том, как рассматривалась ее апелляция на решение МОК отобрать у нее две серебряные медали Игр-2008 после перепроверки допинг-проб. Легкоатлетка после двух лет разбирательств решила прекратить попытки вернуть награды.

- У меня больше года шло разбирательство. Постоянно процесс откладывался, потому что мы наняли сильных экспертов, - приводят "Известия" слова Лебедевой. - Один из них даже номинировался на Нобелевскую премию. Правда, по физике. Но мы привлекли его для того, чтобы изучить проблемы с разных сторон - и химической, и физической. Чтобы они доказали, что в 2016 году, когда перепроверяли мои пекинские пробы, методика была несовершенной. Потом ее усовершенствовали, но меня дисквалифицировали на основе "сырых" критериев и неапробированной методики. При этом уже на первой стадии разбирательств мы понимали всю сложность нашей задачи. Мой адвокат сказал, что если мы выиграем это дело, то придется 500 других решений по аналогичным делам отменять. А для ВАДА это будет означать опорочить честь мундира, на что оно никогда не пойдет.

Со мной работали сильные профессионалы из России, Белоруссии, США, Кореи, один швед был. Привлеченные эксперты в области химии, анализируя мои пробы, применили 10 критериев, тогда как ВАДА ориентировалось только на три. Мы хотели досконально разобраться. В итоге арбитры CAS в Лозанне на слушаниях сказали, что они не химики, а юристы. Поэтому будут рассматривать дело с юридической точки зрения. Хотя на заседания приезжали директор монреальской антидопинговой лаборатории, директор Венской лаборатории. Это не помогло. Мы поняли, что нас не слышат. И что дальше судиться – это бросать деньги на ветер. Тем более если ты проигрываешь процесс, то должен выплатить судебные издержки оппонента. Но их выставят не только на мой счет, но и на счет ВФЛА. Думаю, у ВФЛА и так тяжелый сейчас период, чтобы вешать на нее еще и эти расходы.

Некоторое время обсуждала с юристами возможности обжалования решения в Федеральном суде Швейцарии и Суде по правам человека. Но мне объяснили, что они могут отменить решение только, если оно принималось с нарушением каких-то процедурных моментов. А они нарушены не были. Поэтому я решила закрыть ту историю: умерла так умерла. Жизнь продолжается. Последние два года были самыми депрессивными для меня. Но ничего, иногда судьба подбрасывает тебе такие испытания, чтобы не расслаблялся.