Кривошапка опротестует в CAS решение МОК

Тренер Антонины Кривошапки Владимир Типаев сообщил, что российская спортсменка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение МОК о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сегодня МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне женскую сборную России, выступавшую в эстафете 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

– Мы ждали этого решения, теперь будет подаваться иск в CAS, – приводит ТАСС слова Типаева. – Во время перепроверки была использована непонятная методика, в результате было обнаружено не вещество, а метаболиты. Думаю, что это дело политизировано.