Кривошапка опротестует в CAS решение МОК

Тренер Антонины Кривошапки Владимир Типаев сообщил, что российская спортсменка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение МОК о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сегодня МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне женскую сборную России, выступавшую в эстафете 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.
– Мы ждали этого решения, теперь будет подаваться иск в CAS, – приводит ТАСС слова Типаева. – Во время перепроверки была использована непонятная методика, в результате было обнаружено не вещество, а метаболиты. Думаю, что это дело политизировано.
Пиндосовский прихвостень
В конце фразы самое главное добавить, что дело политизировано, чтобы быть в тренде. Когда воруют - это просто будни, когда ловят - это политика.
06:02
mobile_actor
Вряд ли они подадут CAS. Подача ведь денег стОит, и адвокату надо заплатить. Шансов на выигрыш апелляции у них нет, а при проигрыше суд на них еще и судебные издержки повесит. Смысл?
03:19
Max2015
Во время проверки была использована методика, разработанная, в том числе, и Родченковым - которая позволила обнаружить то, что раньше не могли. Вся сборная сидела на туринаболе, раньше это прокатывало, теперь - нет. Возвращайте медали, читеры!
13:57 1 февраля