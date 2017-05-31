ИААФ одобрила заявки трех российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки трех российских спортсменов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщается на официальном сайте организации. Комиссия постановила, что заявки Ксении Аксеновой (бег на 400 метров), Веры Ребрик (метание копья) и Веры Рудаковой (бег на 400 метров с барьерами) соответствуют всем критериям.

Организация также отклонила 28 заявок, еще 27 находятся в рассмотрении. Ранее она допустила 13 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, отказав в общей сложности 45 спортсменам.