ARD "запикал" имена двух тренеров, названных Дмитриевым

Немецкий телеканал ARD, выпустивший новый фильм журналиста Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в полной версии интервью российского бегуна Андрея Дмитриева "запикал" имена двух тренеров. Дмитриев, ставший главным действующим лицом фильма, в интервью ответил на вопрос, кого считает худшими тренерами в стайерских дисциплинах.

– Вы можете рассказать более детально и назвать имена?

- Да. Думаю, в стайерских дисциплинах худшие тренеры - это Епишин, … и, наверное, … И это не только мое мнение. Когда я говорю со своими друзьями легкоатлетами, каждый из них по крайней мере называет три этих фамилии. Эти тренеры абсолютно точно работают с допингом. По-другому они никак не могут. Эти тренеры очень влиятельные, не буду говорить, работают ли они в сговоре, но каждый отдельно работает с допингом. Они могут принимать решения, могут повлиять на то, что происходит в сборной. Спортсмены Епишина и … уже выигрывали медали на чемпионатах Европы. Тренеры … участвовали и в Олимпийских играх.

При этом "сигнал" наложен на фамилии тренеров и в вопросе Зеппельта.