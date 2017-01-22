21:25 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ARD "запикал" имена двух тренеров, названных Дмитриевым

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Немецкий телеканал ARD, выпустивший новый фильм журналиста Хайо Зеппельта про допинг в российском спорте, в полной версии интервью российского бегуна Андрея Дмитриева "запикал" имена двух тренеров. Дмитриев, ставший главным действующим лицом фильма, в интервью ответил на вопрос, кого считает худшими тренерами в стайерских дисциплинах.

– Вы можете рассказать более детально и назвать имена?

- Да. Думаю, в стайерских дисциплинах худшие тренеры - это Епишин, … и, наверное, … И это не только мое мнение. Когда я говорю со своими друзьями легкоатлетами, каждый из них по крайней мере называет три этих фамилии. Эти тренеры абсолютно точно работают с допингом. По-другому они никак не могут. Эти тренеры очень влиятельные, не буду говорить, работают ли они в сговоре, но каждый отдельно работает с допингом. Они могут принимать решения, могут повлиять на то, что происходит в сборной. Спортсмены Епишина и … уже выигрывали медали на чемпионатах Европы. Тренеры … участвовали и в Олимпийских играх.

При этом "сигнал" наложен на фамилии тренеров и в вопросе Зеппельта.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

Возможно, шантаж. Как аргумент в переговорах

22:23 22 января

shpasic

зачем?

22:16 22 января

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