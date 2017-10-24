13:35 | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Джанет Джексон отказалась вновь выступить с Тимберлейком на Супербоуле. В 2004-м это убило ее карьеру

5

Американская певица Джанет Джексон отказалась от выступления на 52-м Супербоуле вместе Джастином Тимберлейком, сообщает MusicLyricZone. Финальная игра за звание чемпиона NFL пройдет в феврале 2018 года.

- Она всем довольна, - отметил представитель Джексон. - Она желает Джастину отличного выступления. Им есть, что вспомнить.

Напомним, в 2004 году случился громкий скандал во время совместного выступления Джексон и Тимберлейка на Супербоуле. Певец случайно оголил грудь певицы, когда трансляцию в прямом эфире смотрели 143,6 миллиона зрителей. По словам одного из создателей Youtube, этот случай побудил его к созданию видеохостинга, так как тогда он не смог нигде в записи найти повтор инцидента.

Отметим, что после этого эпизода на карьере Джексон фактически был поставлен крест. Ее песни на несколько лет были запрещены в ротации крупнейших каналов и радио, также ей запретили выступать на премии "Грэмми".

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

sakusda

смотреть с 4-05

14:26

behemothus hippo

И да, при чем тут спорт?!

14:03

behemothus hippo

Вообще немного дурдом. Если _случайно_, то почему столько шуму? И если виноват он, то почему страдала она? Не, тут что-то нечисто...

14:03

Serenky25

По моему так задумано было. не?

13:59

Слоня

Самая спортивная новость, вообще ни разу не желтая...

13:59