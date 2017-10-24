Джанет Джексон отказалась вновь выступить с Тимберлейком на Супербоуле. В 2004-м это убило ее карьеру

Американская певица Джанет Джексон отказалась от выступления на 52-м Супербоуле вместе Джастином Тимберлейком, сообщает MusicLyricZone. Финальная игра за звание чемпиона NFL пройдет в феврале 2018 года.
- Она всем довольна, - отметил представитель Джексон. - Она желает Джастину отличного выступления. Им есть, что вспомнить.
Напомним, в 2004 году случился громкий скандал во время совместного выступления Джексон и Тимберлейка на Супербоуле. Певец случайно оголил грудь певицы, когда трансляцию в прямом эфире смотрели 143,6 миллиона зрителей. По словам одного из создателей Youtube, этот случай побудил его к созданию видеохостинга, так как тогда он не смог нигде в записи найти повтор инцидента.
Отметим, что после этого эпизода на карьере Джексон фактически был поставлен крест. Ее песни на несколько лет были запрещены в ротации крупнейших каналов и радио, также ей запретили выступать на премии "Грэмми".
sakusda
смотреть с 4-05
14:26
behemothus hippo
И да, при чем тут спорт?!
14:03
behemothus hippo
Вообще немного дурдом. Если _случайно_, то почему столько шуму? И если виноват он, то почему страдала она? Не, тут что-то нечисто...
14:03
Serenky25
По моему так задумано было. не?
13:59
Слоня
Самая спортивная новость, вообще ни разу не желтая...
13:59