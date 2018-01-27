Ворле выиграла состязания в гигантском слаломе в Лейнцерхайде

Француженка Тесса Ворле выиграла состязания в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Лейнцерхайде. Россиянка Анастасия Романова не квалифицировалась во вторую попытку.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Ворле (Франция) - 2.10,81 (1.05,33 + 1.05,48)

2. Ребенсбург (Германия) - 2.10,88 (1.05,85 + 1.05,03)

3. Хроват (Словения) - 2.12,26 (1.07,41 + 1.04,85)

4. Вильд (Швейцария) - 2.12,30 (1.07,04 + 1.05,26)

5. Древ (Словения) - 2.12,40 (1.07,09 + 1.05,31)

6. Мовинкель (Норвегия) - 2.12,65 (1.06,64 + 1.06,01)