Ворле выиграла состязания в гигантском слаломе в Лейнцерхайде

Француженка Тесса Ворле выиграла состязания в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Лейнцерхайде. Россиянка Анастасия Романова не квалифицировалась во вторую попытку.
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Гигантский слалом
1. Ворле (Франция) - 2.10,81 (1.05,33 + 1.05,48)
2. Ребенсбург (Германия) - 2.10,88 (1.05,85 + 1.05,03)
3. Хроват (Словения) - 2.12,26 (1.07,41 + 1.04,85)
4. Вильд (Швейцария) - 2.12,30 (1.07,04 + 1.05,26)
5. Древ (Словения) - 2.12,40 (1.07,09 + 1.05,31)
6. Мовинкель (Норвегия) - 2.12,65 (1.06,64 + 1.06,01)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/ratings/2017-2018/