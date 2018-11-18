Владимир Путин поздравил Карла Шранца с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием австрийского горнолыжника и своего друга Карла Шранца, сообщает сайт посольства Российской федерации в Австрийской республике. Глава государства высоко оценил вклад бывшего спортсмен в развитие российско-австрийских международных отношений.

– Дорогой Карл, сердечно поздравляю тебя с 80-летием, – написано на сайте посольства. – Ты внес огромный вклад в популяризацию горных лыж в твоей родной Австрии и далеко за ее пределами и вписал свое имя в историю этого замечательного вида спорта. В России тебя знают не только как выдающегося спортсмена, но и как искреннего друга нашей страны. Высоко ценим твой личный вклад в развитие российско-австрийского диалога, а также поддержку, которую ты оказал при подготовке Олимпийских игр в Сочи. От души желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и всего самого наилучшего.

80-летний австриец является трехкратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр 1964 года в слаломе-гиганте.

Путин увлекается горными лыжами и поддерживает дружеские связи с Шранцем.