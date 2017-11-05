Спортсмены из Афганистана впервые в истории выступят на зимней Олимпиаде

Горнолыжники из Афганистана Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини квалифицировались для участия в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пхенчхане. Они стали первыми представителями своей страны, которые примут участие в зимних Играх.

- Мы хотим представить свою страну с новой стороны. Хотим показать миру, что Афганистан – это не только война, – цитирует Хусаини insidethegames.biz.

Ранее спортсмены из Афганистана принимали участие в 13 летних Олимпиадах. В активе сборной страны две бронзовые медали в соревнованиях тхэквондистов.