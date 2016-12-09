Российские горнолыжники в докладе Макларена не фигурируют

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников отметил, что спортсмены сборной России по горнолыжному спорту не фигурируют в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Вторая часть доклада Макларена, касающаяся, в частности, обстоятельств возможного применения допинга во время зимних Олимпийских игр 2014 года, была представлена сегодня в Лондоне.

- За всю историю горнолыжного спорта у нас не было ни одного случая (обнаружения допинга), в докладе Макларена российские горнолыжники не звучат, вопросов к нам нет. В самом докладе Макларена я тоже не увидел никаких доказательств, подкрепляющих серьезные обвинения, - цитирует "Р-Спорт" Мельникова.