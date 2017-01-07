Пентюро не позволил Хиршеру одержать сотую победу

Французский горнолыжник Алексис Пентюро завоевал первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария), не позволив автрийцу Марселю Хиршеру одержать сотую победу в карьере. Россиянин Павел Трихичев не квалифицировался во вторую попытку.
Адельбоден (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Гигантский слалом
1. Пентюро (Франция) - 2.23,99 (1.12,91 + 1.11,08)
2. Хиршер (Австрия) - 2.24,03 (1.13,61 + 1.10,42)
3. Шергхофер (Австрия) - 2.25,93 (1.13,55 + 1.12,38)
4. Кристофферсен (Норвегия) - 2.26,02 (1.14,22 + 1.11,80)
5. Фэвр (Франция) - 2.26,04 (1.14,44 + 1.11,60)
6. М. Ольссон (Швеция) - 2.26,07 (1.14,70 + 1.11,37)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1764_169_0/