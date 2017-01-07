Пентюро не позволил Хиршеру одержать сотую победу

Французский горнолыжник Алексис Пентюро завоевал первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария), не позволив автрийцу Марселю Хиршеру одержать сотую победу в карьере. Россиянин Павел Трихичев не квалифицировался во вторую попытку.

Адельбоден (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Пентюро (Франция) - 2.23,99 (1.12,91 + 1.11,08)

2. Хиршер (Австрия) - 2.24,03 (1.13,61 + 1.10,42)

3. Шергхофер (Австрия) - 2.25,93 (1.13,55 + 1.12,38)

4. Кристофферсен (Норвегия) - 2.26,02 (1.14,22 + 1.11,80)

5. Фэвр (Франция) - 2.26,04 (1.14,44 + 1.11,60)

6. М. Ольссон (Швеция) - 2.26,07 (1.14,70 + 1.11,37)