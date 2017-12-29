Итальянка Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в австрийском Линце. По сумме двух попыток она показала лучшее время – 2 минуты 5,52 секунды.
Второе место заняла Виктория Ребенсбург из Германии (+0,04 секунды), третье – Микаэла Шиффрин из США (+0,08).
Единственная россиянка Анастасия Силантьева показала 52-й результат в первой попытке и не квалифицировалась во второй заезд.
Горные лыжи
Линц (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Гигантский слалом
1. Бриньоне (Италия) - 2.05,52 (1.02,93 + 1.02,59)
2. Ребенсбург (Германия) - 2.05,56 (1.02,76 + 1.02,80)
3. Шиффрин (США) - 2.05,60 (1.02,81 + 1.02,79)
4. Ворле (Франция) - 2.05,78 (1.03,02 + 1.02,76)
5. Бруннер (Австрия) - 2.05,85 (1.03,22 + 1.02,63)
6. Древ (Словения) - 2.06,05 (1.03,04 + 1.03,01)
Анастасия Силантьева не квалифицировалась во вторую попытку.