Итальянка Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в австрийском Линце. По сумме двух попыток она показала лучшее время – 2 минуты 5,52 секунды.

Второе место заняла Виктория Ребенсбург из Германии (+0,04 секунды), третье – Микаэла Шиффрин из США (+0,08).

Единственная россиянка Анастасия Силантьева показала 52-й результат в первой попытке и не квалифицировалась во второй заезд.

Горные лыжи

Линц (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Бриньоне (Италия) - 2.05,52 (1.02,93 + 1.02,59)

2. Ребенсбург (Германия) - 2.05,56 (1.02,76 + 1.02,80)

3. Шиффрин (США) - 2.05,60 (1.02,81 + 1.02,79)

4. Ворле (Франция) - 2.05,78 (1.03,02 + 1.02,76)

5. Бруннер (Австрия) - 2.05,85 (1.03,22 + 1.02,63)

6. Древ (Словения) - 2.06,05 (1.03,04 + 1.03,01)

Анастасия Силантьева не квалифицировалась во вторую попытку.