Слива: польза и вред. Мнение диетологов

Как их применить себе во благо, знает доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург и диетолог-нутрициолог, специалист по снижению веса Ольга Белова .

Август — время сочной, ароматной сливы. Помимо соблазнительного вида, этот фрукт обладает массой полезных свойств.

Как и когда появилась слива?

Более двух тысячелетий человечество наслаждается плодами сливы, источающими целую гамму притягательных ароматов, обладающими такими разными вкусами и неотъемлемой пользой. Существует версия, что появилась она на Кавказе благодаря естественному скрещиванию алычи и терна. Оттуда «перебралась» в Среднюю Азию, а благодаря походам тевтонского ордена обосновалась и в Европе.

Слива известна еще со времени Киевской Руси. Однако у нас целенаправленно культивировать ее начали с середины XVII века — деревца были завезены из Западной Европы и посажены в царском саду в Измайлове, а вскоре стали появляться и в других садах аристократии.

С тех пор этот фрукт стал весьма популярным на отечественных просторах. Выведено множество сортов, именно принадлежность к тому или иному сорту определяет вкусовые характеристики, калорийность, состав, цвет, размер и даже запах, который обильно источают спелые плоды.

Как выбрать спелый фрукт?

Слива бывает ранней и поздней. Первые плоды созревают уже в июне. Последний урожай собирают ближе к октябрю.

Чтобы определить качество фрукта, нужно:

обратить внимание на внешний вид — кожица будет однородной, ровный белый налет укажет на отменное качество, а вот темные пятна — на гниение;

оценить по запаху — спелый плод, за редким исключением, будет приятно и вкусно пахнуть;

взять в руку и слегка надавить пальцем — останется небольшая вмятинка, но фрукт не должен сильно проминаться и разваливаться, а также быть твердым (за исключением отдельных сортов).

В основном сливы имеют насыщенный сладкий, медовый вкус мякоти, бывают с легкой кислинкой или же по-настоящему кислые. Но каждая по-своему хороша: вытянутая синяя, крупная черная округлого вида, чуть поменьше красная, тающие во рту желтая и белая с незабываемым ароматом и вкусом.

Польза сливы

Ученые давно отметили пользу продуктов, ягод, фруктов и овощей, свойственных для той местности, в которой вы проживаете, и слива — одна из них. Данная культура весьма распространена и растет даже в Сибири. Но на полках магазинов можно встретить и привозную из Грузии, Китая, Индии и пр.

Первые плоды сливы созревают уже в июне. Фото Global Look Press

Пользы, разумеется, больше в свежей ягоде, но умелые хозяйки готовят из сливы потрясающие варенья и джемы, компоты и вина, сушат и запекают, делают пастилу, конфитюр и многие другие гастрономические изыски, включая соусы к мясу, например ткемали из одноименного сорта.

Есть сливу лучше до 16 часов, чтобы лишние, нерастраченные углеводы не «осели» в области талии и бедер, а слабительный и мочегонный эффекты не нарушали ваш сон.

Михаила Моисеевич Гинзбург, прежде всего, обращает внимание на уникальный эффект, который дает слива: «Полезные вещества в составе этого фрукта улучшают общее состояние крови и выводят из сосудов избыток жидкости, отчего понижается уровень давления. Слива имеет противовоспалительный эффект и в целом оказывает благотворное влияние на здоровье».

Также этот фрукт:

улучшает аппетит и работу ЖКТ, нормализует обмен веществ и способствует профилактике запоров;

избавляет организм от шлаков и токсинов, очищает почки;

способствует оттоку желчи;

убирает избыток соли и жидкости из организма, уменьшая отеки;

сокращает холестериновые бляшки, укрепляет сердце и сосуды, снижает давление, рекомендован при аритмии и гипертонии;

предотвращает образование тромбов.

Слива богата клетчаткой и фруктовыми кислотами. Фото Global Look Press

Слива богата клетчаткой и фруктовыми кислотами, содержит рекордное количество калия, витамины группы В, А, С, Е, РР, кальций и кумарин. Насыщенный состав способствует очищению и улучшению работы всех систем организма. Включая сливу регулярно в рацион, вы обеспечите себе:

стройное тело;

здоровье внутренних органов;

чистую, сияющую кожу, уменьшение числа морщин и пигментации, возможность получить более ровный и глубокий загар;

улучшение состояния ногтей;

густые и крепкие волосы, а также решите проблему облысения и убережете себя от преждевременной седины.

Благодаря кислотам и витаминам в составе сливы ее активно используют в целях красоты не только изнутри, но и снаружи — как маску.

Очищающий и дренажный эффект сливы весьма ценят специалисты по питанию и коррекции фигуры. Предлагаются варианты различных диет и разгрузочный дней.

Как похудеть с помощью слив?

Диетолог-нутрициолог Ольга Белова рекомендует сливовую диету для коррекции веса сладкоежкам и не только. Выдержать ее непросто, но за несколько дней можно избавиться от 3 до 5 кг и 2-3 см в талии.

Подойдут фрукты с темно-синей кожицей, в них не так много сахара и углеводов, а на 100 граммов продукта приходится всего 42 калории, масса витаминов и микроэлементов.

При переходе на фруктовое питание важно понемногу включать сливу в ежедневное меню.

Ваш суточный рацион во время диеты будет состоять из:

1,5 кг спелых слив;

чистой питьевой воды (не менее 2 л).

Распределите сливы равномерно на три части — завтрак, обед и ужин. В течение дня пейте чистую воду, зеленый чай без сахара, можно минералку. Вода притупит чувство голода, избавит организм от токсинов и ускорит метаболизм. Часть фруктов можете заменить на стакан свежего сливового сока без сахара днем и вечером, это ускорит процесс похудения. Ужинайте не позднее шести вечера.

Сочетайте сливы с иными продуктами, главное, чтобы калорийность не превышала 1400 ккал. В меню можно включить:

гречневую кашу;

отварное куриное филе;

фрукты и овощи

немного кисломолочных продуктов низкой жирности.

Запрещено есть:

жареное;

сладкую выпечку, конфеты, кондитерские изделия;

сахар.

Слива улучшает аппетит и работу ЖКТ. Фото Global Look Press

Данный рацион необходимо поддерживать 2-3 дня. Можно дополнить сливы яблоками (по 800 граммов каждого фрукта) и кефиром (1 л).

По завершении диеты важно правильно из нее выйти, уменьшив в привычном меню потребление соли и сахара и отказавшись от выпечки, фастфуда и газированных напитков.

При переходе на сливовую диету важно учитывать ее слабительный и мочегонный эффекты, а также имеющиеся противопоказания.

Кому слива может быть вредна?

Несмотря на всю пользу, которую способна принести слива вашему организму, в некоторых случаях ее стоит исключить из рациона:

при повышенной кислотности и язвах желудка, любых заболеваниях ЖКТ — кисловатые и достаточно грубые плоды осложнят течение болезни;

при сахарном диабете и ожирении — из-за повышенного содержания сахара во фрукте;

при ревматизме, подагре и мочекаменной болезни — из-за мочегонного эффекта сливы.

Но приемлемы и некоторые послабления. К примеру, при гастрите и панкреатите можно съедать не более 3-4 слив в день, и делать это исключительно после основного приема пищи.

Беременным, кормящим мамам и малышам стоит быть осторожными со сливой, не переедать, а иногда и вовсе лучше отказаться, поскольку этот аппетитный ароматный фрукт способен вызвать вздутие живота, кишечные колики и даже диарею. По этой же причине не рекомендуется вводить сливу в качестве прикорма.

Если противопоказания к вам не относятся, ешьте, наслаждайтесь и заряжайтесь витаминами.