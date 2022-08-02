Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Август — время сочной, ароматной сливы. Помимо соблазнительного вида, этот фрукт обладает массой полезных свойств.
Как и когда появилась слива?
Более двух тысячелетий человечество наслаждается плодами сливы, источающими целую гамму притягательных ароматов, обладающими такими разными вкусами и неотъемлемой пользой. Существует версия, что появилась она на Кавказе благодаря естественному скрещиванию алычи и терна. Оттуда «перебралась» в Среднюю Азию, а благодаря походам тевтонского ордена обосновалась и в Европе.
Слива известна еще со времени Киевской Руси. Однако у нас целенаправленно культивировать ее начали с середины XVII века — деревца были завезены из Западной Европы и посажены в царском саду в Измайлове, а вскоре стали появляться и в других садах аристократии.
С тех пор этот фрукт стал весьма популярным на отечественных просторах. Выведено множество сортов, именно принадлежность к тому или иному сорту определяет вкусовые характеристики, калорийность, состав, цвет, размер и даже запах, который обильно источают спелые плоды.
Как выбрать спелый фрукт?
Слива бывает ранней и поздней. Первые плоды созревают уже в июне. Последний урожай собирают ближе к октябрю.
Чтобы определить качество фрукта, нужно:
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обратить внимание на внешний вид — кожица будет однородной, ровный белый налет укажет на отменное качество, а вот темные пятна — на гниение;
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оценить по запаху — спелый плод, за редким исключением, будет приятно и вкусно пахнуть;
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взять в руку и слегка надавить пальцем — останется небольшая вмятинка, но фрукт не должен сильно проминаться и разваливаться, а также быть твердым (за исключением отдельных сортов).
В основном сливы имеют насыщенный сладкий, медовый вкус мякоти, бывают с легкой кислинкой или же по-настоящему кислые. Но каждая по-своему хороша: вытянутая синяя, крупная черная округлого вида, чуть поменьше красная, тающие во рту желтая и белая с незабываемым ароматом и вкусом.
Польза сливы
Ученые давно отметили пользу продуктов, ягод, фруктов и овощей, свойственных для той местности, в которой вы проживаете, и слива — одна из них. Данная культура весьма распространена и растет даже в Сибири. Но на полках магазинов можно встретить и привозную из Грузии, Китая, Индии и пр.
Пользы, разумеется, больше в свежей ягоде, но умелые хозяйки готовят из сливы потрясающие варенья и джемы, компоты и вина, сушат и запекают, делают пастилу, конфитюр и многие другие гастрономические изыски, включая соусы к мясу, например ткемали из одноименного сорта.
Есть сливу лучше до 16 часов, чтобы лишние, нерастраченные углеводы не «осели» в области талии и бедер, а слабительный и мочегонный эффекты не нарушали ваш сон.
Михаила Моисеевич Гинзбург, прежде всего, обращает внимание на уникальный эффект, который дает слива: «Полезные вещества в составе этого фрукта улучшают общее состояние крови и выводят из сосудов избыток жидкости, отчего понижается уровень давления. Слива имеет противовоспалительный эффект и в целом оказывает благотворное влияние на здоровье».
Также этот фрукт:
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улучшает аппетит и работу ЖКТ, нормализует обмен веществ и способствует профилактике запоров;
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избавляет организм от шлаков и токсинов, очищает почки;
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способствует оттоку желчи;
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убирает избыток соли и жидкости из организма, уменьшая отеки;
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сокращает холестериновые бляшки, укрепляет сердце и сосуды, снижает давление, рекомендован при аритмии и гипертонии;
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предотвращает образование тромбов.
Слива богата клетчаткой и фруктовыми кислотами, содержит рекордное количество калия, витамины группы В, А, С, Е, РР, кальций и кумарин. Насыщенный состав способствует очищению и улучшению работы всех систем организма. Включая сливу регулярно в рацион, вы обеспечите себе:
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стройное тело;
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здоровье внутренних органов;
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чистую, сияющую кожу, уменьшение числа морщин и пигментации, возможность получить более ровный и глубокий загар;
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улучшение состояния ногтей;
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густые и крепкие волосы, а также решите проблему облысения и убережете себя от преждевременной седины.
Благодаря кислотам и витаминам в составе сливы ее активно используют в целях красоты не только изнутри, но и снаружи — как маску.
Очищающий и дренажный эффект сливы весьма ценят специалисты по питанию и коррекции фигуры. Предлагаются варианты различных диет и разгрузочный дней.
Как похудеть с помощью слив?
Диетолог-нутрициолог Ольга Белова рекомендует сливовую диету для коррекции веса сладкоежкам и не только. Выдержать ее непросто, но за несколько дней можно избавиться от 3 до 5 кг и 2-3 см в талии.
Подойдут фрукты с темно-синей кожицей, в них не так много сахара и углеводов, а на 100 граммов продукта приходится всего 42 калории, масса витаминов и микроэлементов.
При переходе на фруктовое питание важно понемногу включать сливу в ежедневное меню.
Ваш суточный рацион во время диеты будет состоять из:
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1,5 кг спелых слив;
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чистой питьевой воды (не менее 2 л).
Распределите сливы равномерно на три части — завтрак, обед и ужин. В течение дня пейте чистую воду, зеленый чай без сахара, можно минералку. Вода притупит чувство голода, избавит организм от токсинов и ускорит метаболизм. Часть фруктов можете заменить на стакан свежего сливового сока без сахара днем и вечером, это ускорит процесс похудения. Ужинайте не позднее шести вечера.
Сочетайте сливы с иными продуктами, главное, чтобы калорийность не превышала 1400 ккал. В меню можно включить:
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отварное куриное филе;
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фрукты и овощи
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немного кисломолочных продуктов низкой жирности.
Запрещено есть:
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жареное;
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сладкую выпечку, конфеты, кондитерские изделия;
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сахар.
Данный рацион необходимо поддерживать 2-3 дня. Можно дополнить сливы яблоками (по 800 граммов каждого фрукта) и кефиром (1 л).
По завершении диеты важно правильно из нее выйти, уменьшив в привычном меню потребление соли и сахара и отказавшись от выпечки, фастфуда и газированных напитков.
При переходе на сливовую диету важно учитывать ее слабительный и мочегонный эффекты, а также имеющиеся противопоказания.
Кому слива может быть вредна?
Несмотря на всю пользу, которую способна принести слива вашему организму, в некоторых случаях ее стоит исключить из рациона:
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при повышенной кислотности и язвах желудка, любых заболеваниях ЖКТ — кисловатые и достаточно грубые плоды осложнят течение болезни;
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при сахарном диабете и ожирении — из-за повышенного содержания сахара во фрукте;
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при ревматизме, подагре и мочекаменной болезни — из-за мочегонного эффекта сливы.
Но приемлемы и некоторые послабления. К примеру, при гастрите и панкреатите можно съедать не более 3-4 слив в день, и делать это исключительно после основного приема пищи.
Беременным, кормящим мамам и малышам стоит быть осторожными со сливой, не переедать, а иногда и вовсе лучше отказаться, поскольку этот аппетитный ароматный фрукт способен вызвать вздутие живота, кишечные колики и даже диарею. По этой же причине не рекомендуется вводить сливу в качестве прикорма.
Если противопоказания к вам не относятся, ешьте, наслаждайтесь и заряжайтесь витаминами.