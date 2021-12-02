Сахар: польза и вред. Что будет, если отказаться от сахара

Есть ли польза у продукта, какой вред наносит организму человека и что будет с организмом, если перестать есть сахар.

Сахар любят как дети, так и взрослые. Этот продукт был завезен из Европы 150 лет назад. Если раньше сахар можно было купить только в аптеках и потратить на это большую сумму денег, то сейчас в магазинах он представлен в неограниченных количествах и по доступной цене. С детства нас приучили пить чай с несколькими ложками сахара. Насколько это вредно и какое количество сахара рекомендуется к употреблению, разберемся далее.

Вся правда о сахаре

Изначально сахар изготавливали из сладкого сока сахарного тростника. Затем научились добывать из сахарной свеклы. Сегодня около 40% изготавливается из свеклы, а около 60% - из тростника. Но если даже вы не употребляете сахар в чистом виде, он попадает в организм через множество продуктов: выпечку, шоколад, хлеб, йогурты, фрукты и даже колбасу.

Виды сахара

Сахар бывает нескольких видов:

тростниковый (из сахарного тростника);

свекловичный (из сахарной свеклы);

пальмовый (из пальмового сока — кокосовый, финиковый и т. д.);

кленовый (из сока сахарного и серебристого клена);

сорговый (из сорго).

Каждый вид может быть белым (рафинированным) и коричневым (нерафинированным).

Рафинированный — это сахар, который прошел много этапов очистки чистой сахарозы от «несахаров» (патоки, инвертированного сахара, минеральных солей, витаминов, камедеобразных веществ, мелассы) и кристаллизацию. В результате белые кристаллы сахара лишены минералов и витаминов.

Нерафинированный — сахар, который изготавливают с меньшим количеством этапов обработки. Коричневый цвет и особый аромат образуется за счет патоки мелассы. Такой сахар считают полезным, но число калорий у него одинаково с белым.

О сахаре в продуктах питания. Фото Роспотребнадзор

Химический состав сахара

В составе сахара (C12H22O11) — чистая сахароза, которая при попадании в организм расщепляется на глюкозу и фруктозу. Продукт относится к углеводам, которые обеспечивают функциональную деятельность организма и отвечают за производство энергии.

В 100 граммах сахара содержится 387 ккал, жиров — 0,00 г, белков — 0,00 г, углеводов — 99,98 г, воды — 0,02 г, золы — 0,01 г. Суммарное содержание сахаров — 99,8 г, клетчатки — 0,0 г, крахмала — н/д, содержание холестерина — 0,0 мг, трансжиров — н/д.

В сахаре нет жирорастворимых витаминов, а из водорастворимых — лишь витамин B2.

Польза сахара

Сахар — хороший источник энергии, это важно для нормального функционирования работы мозга и мышц. Недостаточное употребление сахара ухудшает кровоснабжение головного и спинного мозга, приводит к слабости, головокружению, сонливости и снижению интеллектуальных способностей.

Сахар облегчает протекание стресса. Инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой, стимулирует выработку серотонина, то есть «гормона счастья». Но не стоит злоупотреблять им, так как ученые из Германии выявили, что это мнимое ощущение счастья.

О сахаре в продуктах питания. Фото Аргументы и Факты

Вред сахара

Роспотребнадзор рассказал подробнее о вреде сахара. В первую очередь он опасен для тех, кто страдает диабетом. Он считается главной причиной слепоты в мире, с ним связывают возрастание риска сердечно-сосудистых патологий, почечной недостаточности, ампутации стоп из-за нарушения кровообращения и угрозы гангрены.

Сахар оказывает негативное влияние при жировой дистрофии печени, которую до недавнего времени связывали только с алкоголизмом, в последние годы объясняют также чрезмерным употреблением сахара. Главными виновниками считают сладкие напитки: газированные воды, промышленные соки. Фруктоза из этих напитков слишком быстро усваиваются, но в таком объеме глюкоза организму не нужна, и она ускоренными темпами складируется в виде жировых капель в печеночных клетках.

Повышенное кровяное давление, высокий уровень плохого холестерина — эти явления могут быть вызваны большими дозами поступающего в организм сахара. Большое количество глюкозы затрудняет ее усвоение и способствует ее накоплению в крови. Из-за этого страдают сосуды. Холестериновые скопления постепенно делают сосуды менее эластичными, затрудняют кровоток и могут стать причиной закупорки, что чревато многими патологиями от гипертонии до тромбоза, инфаркта и инсульта. Высокое давление, связанное с плохим кровообращением и неудовлетворительным состоянием сосудов, само по себе представляет значительную опасность для сердца

Сахар оказывает плохое влияние на состояние зубов. В полости рта существует множество различных микроорганизмов, которым в качестве питания необходим сахар. Они перерабатывают его в кислоты, разрушающие зубную эмаль, вызывают развитие кариеса.

Также чрезмерное употребление сахара:

вызывает отложение жира;

создает чувство ложного голода;

способствует старению;

вымывает кальций из организма.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить суточное потребление сахара до 5% от всей совокупности потребляемых калорий, что составляет примерно 6 чайных ложек сахара (30 грамм).

О сахаре в продуктах питания. Фото toitumine.ee

Что будет с организмом, если отказаться от сахара?

Реже будете болеть . Высокая концентрация сахара вызывает хронические воспаления, которые ослабляют любой организм, увеличивая шансы подхватить простудные заболевания.

Избавитесь от лишних килограммов . Даже сократив употребление сахара, можно быстро скинуть лишний вес. Замените сахар на полезные продукты — вес будет стабильным и образование жировых отложений прекратится.

Сохраните здоровые зубы . Сладкое разрушает зубную эмаль, приводит к механическим повреждениям зубов, болезням десен. Перестав есть сладкое, вы избавитесь от этих проблем. У вас будет свежее дыхание изо рта, так как сахар подпитывает неприятный запах.

Будете спать здоровым сном . Сладкое перед сном вызывает выброс гормона кортизола, который не дает быстро уснуть. Отсутствие сахара сделает сон спокойным и крепким.

Избавитесь от акне . При отказе от сахара акне и воспаления не коже значительно уменьшатся.

Улучшите память . Большое количество сахара мешает работе клеток мозга, поэтому при сокращении употребления сладкого у вас будет хорошая память, острый и быстрый ум.

Улучшите пищеварение . Сахар провоцирует разрушение защитного слоя слизистой кишечника. Отказ от сахара избавит вас от метеоризма, воспалительных заболеваний кишечника.

Сократите риск развития болезни Альцгеймера. Нейротрофический фактор мозга помогает формировать связи и создавать новые воспоминания. Ослабление действия этого вещества связано с большим количеством употребления сахара.

Если вы решили отказаться от сахара, то важно понимать: мы потребляем большое количество «скрытого сахара» (кетчуп, майонез, колбасные изделия, каши, обезжиренный йогурт, творог, пиво и т. д.), в любом случае в организм он будет поступать. Если вы решили заменить сахар на более полезный вариант, то лучше рассмотреть мед, кленовый сироп, сироп из топинамбура, мальтозную патоку, траву стевию. Они дольше усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.