Как окружность талии влияет на здоровье?

Идеальная талия — не роскошь, а признак здоровья и хорошего метаболизма. Расскажем, как именно ширина талии влияет на наше самочувствие и продолжительность жизни.

О чем говорит окружность талии?

85-летняя американка Кэти Юнг — признанная обладательница самой тонкой талии в мире. При росте 172 см ее ширина составляет 53 см, с корсетом — вовсе 38! Но это, разумеется, уже не про здоровье.

Однако ширина талии действительно определяет «благосостояние» нашего организма. Даже если индекс массы тела (ИМТ) вписывается в норму, он совершенно не учитывает, как именно располагаются жировые отложения в теле человека. А ведь жир в области живота, или висцеральный жир, обволакивающий в том числе внутренние органы, является фактором абдоминального ожирения и риска множества серьезных заболеваний. Его должно быть не более 10-20% от всего жира в организме.

Рост висцерального жира происходит за счет увеличения в размерах жировых клеток (адипоцитов). Достигнув предела, они образуют эктопическую жировую ткань вокруг сердца, печени и прочих органов.

Какая талия у здорового человека?

Исследования ученых показали, что ширина талии у наших современников гораздо превосходит параметры своих предшественников. И это опасная тенденция — чем шире талия, тем выше вероятность нарушений углеводного обмена, сердечных и онкологических заболеваний.

Лишние 5 см у женщин увеличивают риск преждевременной смерти на 13%, у мужчин — на 17%. Смертность у мужчин с талией свыше 100 см при норме в 94 см увеличивается на 50%. Если у женщины окружность талии не больше 80 см, это считается приемлемым для здоровья. При этом соотношение талии к бедрам должно быть не более 0,7. В последние годы этот показатель закрепился на 0,8. Для мужчин эта цифра не более 1.

Есть еще один принцип, по которому можно определить, вписывается ли ваша талия в нормы. Это соотношение талии к росту. Показатель не должен превышать 0,5, независимо от пола. Ниже приведена таблица соотношения роста и талии для женщин.

Рост Талия 150-155 57-58 см 155-160 58-60 см 160-165 60-62 см 165-170 60-64 см 170-175 64-66 см 175-180 66-68 см

Существуют также стандарты в зависимости от принадлежности к той или иной расовой группе. Ниже представлены примеры параметров для мужчин и женщин с разных континентов, превышение указанных объемов говорит о приближающемся ожирении.

Континент Мужчины Женщины Европа 94 80 Америка 109 88 Азия 86 73-79 см



Как правильно измерить талию?

Чтобы измерить талию, вам понадобится сантиметровая швейная лента. Талия — это самое узкое место на туловище. Если измерения производятся у человека плотного телосложения или у мужчины, то правильным будет измерять окружность на пару сантиметров выше пупка.

Бедра замеряют по самой выступающей точке ягодиц, независимо от пола и фигуры.

Чем опасна широкая талия?

Если ваши измерения превышают указанные нормы, это указывает на разрастание висцеральной жировой ткани. Самое время изменить привычное питание и образ жизни.

Разрастание жировой ткани вокруг внутренних органов приводит к первым заметным сбоям в организме:

происходит нарушение метаболизма;

клетки испытывают кислородное голодание;

увеличивается инсулинорезистентность.

Организм больше не воспринимает глюкозу как энерготопливо, и в ход идут запасы жира. Казалось бы, это хорошо, но в ходе его расщепления в большом объеме образуются токсичные свободные жирные кислоты, которые нарушают множество процессов внутри различных органов.

Следствием таких нарушений становятся:

систематическое переедание;

постоянное чувство жажды;

артериальная гипертензия и гипертония;

синдром апноэ во сне;

апатия, сонливость и повышенная утомляемость;

нарушения пищеварения;

нарушения когнитивных способностей;

сахарный диабет;

ожирение;

заболевания сердца, печени и почек;

онкология различных органов и пр. Талия.

Здоровье сердца и сосудов

При разрастании висцеральной жировой ткани велик риск возникновения заболеваний сосудов и сердца из-за повышенной нагрузки на них, в частности гипертонии и атеросклероза.

Ученые из Кореи, обследовав женщин с весом, не превышающим норму, выявили, что наилучшим показателем здоровья для них является именно ширина талии. Даже если ваш вес с годами остается в пределах нормы, а талия расширяется, велика вероятность наличия субклинического атеросклероза.

Женщинам стоит задуматься, когда их талия уже составляет 80 см. Чем больше окружность, тем выше опасность.

Мужчины приближаются к риску развития инфаркта на отметке в 94 см. Разумеется, подобные показатели весьма условны, необходимо учитывать рост человека. Для невысокого мужчины превышение окружности талии в 85 см уже будет опасным для здоровья. То же касается и женщин.

Репродуктивная система и гормональный фон

Висцеральный жир обволакивает не только сердечную мышцу, печень, почки. Стремясь «захватить» все новые территории в организме, он добирается и до репродуктивных органов.

Абдоминальное ожирение, согласно статистике, играет не последнюю роль в возникновении:

хронических заболеваний половой системы;

проблем с потенцией и либидо;

сложностей с зачатием у партнеров и вынашиванием у женщин;

рака молочной железы в период менопаузы.

Несмотря на то что в женском организме жира больше, чем в мужском, ожирение внутренних органов у мужчин встречается чаще, чем у женщин. Происходит это благодаря повышенному уровню тестостерона, способствующего накоплению именно висцерального жира.

Согласно статистике, женщины, у которых соотношение талии с бедрами не превышает 0,7, менее расположены к онкологическим заболеваниям на гормональное фоне. Мужчины, у которых данное соотношение не более 0,9, не имеют проблем с потенцией, вероятность рака простаты у них минимальна.

Опасность для женского организма возникает в период менопаузы, когда снижается выработка эстрогенов, под влиянием которых жир откладывается преимущественно в области бедер и ягодиц, образуя изящные формы в виде груши или песочных часов. При повышенной выработке тестостерона — гиперандрогении — у женщин любого возраста может проявиться абдоминальное ожирение.

Онкологические заболевания

Когда талия увеличивается с годами понемногу, кажется, что это в порядке нормы. После 25 лет такое происходит у большинства.

Однако если вы каждые десять лет прибавляете хотя бы по размеру в области живота, риск онкологических заболеваний вырастает на 33%, а если увеличиваетесь на два размера — на 77%.

Почему талия становится шире?

Причиной накопления висцерального жира становятся:

неправильное питание — избыток сахара/фруктозы и углеводов в целом, трансжиры, нехватка белка (организм не успевает трансформировать полученное в энергию, чтобы истратить, в итоге пополняет жировые запасы; нет чувства сытости, угнетается липолиз, развивается инсулинорезистентность и т. д.);

дисбактериоз кишечника (работа кишечных бактерий во многом определяет объем и скорость накопления висцерального жира);

алкоголь (провоцирует воспалительные процессы, разрушает печень, угнетает метаболизм);

нехватка физической активности (нерастраченная энергия превращается в жир);

стресс (чем шире талия, тем больше гормона кортизола вырабатывает организм при стрессе, чем больше кортизола, тем больше накапливается висцерального жира и шире талия — замкнутый круг);

менопауза у женщин (уменьшается выработка эстрогенов, вследствие чего меняется метаболизм липидов и глюкозы);

избыток тестостерона (жир откладывается по андрогинному типу в области живота);

генетическая предрасположенность (объем висцерального жира увеличивается под воздействием генов, регулирующих выработку гормона стресса кортизола и гормона сытости лептина).

Как избавиться от широкой талии и живота?

Избавиться от широкой талии и выпирающего живота в целом довольно просто. Достаточно исключить факторы, которые провоцируют образование висцерального жира. Главный из них — неправильное питание. Генетическая предрасположенность не наносит столько вреда здоровью, сколько пищевое поведение самого человека.

Питание для стройной талии

Ограничьте потребление углеводов, увеличьте количество белка, клетчатки и полезных жиров омега-3, -6. Исключите из своего меню:

фастфуд;

кондитерские изделия;

полуфабрикаты;

сахар/фруктозу;

алкоголь.

Пусть ваш рацион будет сбалансированным. Помочь в этом могут различные приложения, одним из самых популярных является FatSecret. Если самостоятельно разобраться не получается, обратитесь к специалисту — диетологу, нутрициологу.

Физическая активность

Увеличение физической активности определенно даст свои результаты. Если вы не готовы идти в спортзал, начните с регулярных пеших прогулок на длительные расстояния. На начальном этапе не имеет значения тип нагрузки, важно расходовать запасы энергии.

Очень полезным будет упражнение «вакуум». Выполняется оно натощак или хотя бы спустя три часа после приема пищи, в положении стоя, сидя, лежа. Врачи рекомендуют делать «вакуум» живота с утра на голодный желудок в комфортном положении:

глубоко вдохните в течение 3-5 секунд;

медленно и плавно выдыхайте, втягивая живот максимально, насколько это возможно;

удерживайте мышцы в напряжении, начните с 5 секунд, со временем доводят до 20;

расслабьте мышцы живота и сделайте вдох;

спустя минуту повторите 4-5 раз.

Данное упражнение работает как «массаж» живота, если точнее — пищеварительных и репродуктивных органов, приводит мышцы в тонус, активирует кровообращение, поэтому жировые отложения в этой области будут расщепляться быстрее.

Даже весьма скромное, на ваш взгляд, уменьшение талии окажет благотворное действие на сердечно-сосудистую систему и организм в целом.

Правильное умеренное питание и активные физические нагрузки на постоянной основе, а также умение справляться со стрессами избавят вас разом от многих проблем. Помимо красивого торса или талии, вы станете обладателем отменного здоровья, увеличите срок продолжения жизни и улучшите ее качество.