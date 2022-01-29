Что будет, если есть гречку каждый день? Рассказала врач

Врач рассказала, что будет, если есть гречку каждый день

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова не рекомендует употреблять гречку ежедневно, так как питание человека должно быть разнообразным, чтобы получать как можно больше полезных веществ.

«У гречки гликемический индекс лучше, чем у той же манки или белого хлеба. Она медленнее повышает уровень глюкозы, соответственно, меньше идет колебание сахара. А для диабетиков важно не допускать резких подъемов сахара. В гречке содержится масса питательных веществ, среди которых клетчатка, белок, марганец и витамины группы B. Крупа содержит и железо, но вылечить анемию с помощью гречки не получится», — приводит слова врача «Москва 24».

При этом специалист отмечает, что гречку не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний поджелудочной железы, после операций на желудке, бариатрических операций и при аллергиях на это этот продукт.

Дианова рекомендует употреблять гречку два раза в неделю.