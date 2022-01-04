Назван ускоряющий обмен веществ популярный продукт

Диетолог Хюлья Чагатай рассказала о пользе красного перца. По ее словам, он может помочь ускорить метаболизм и похудеть.

«Физическая активность, большое количество воды и некоторые продукты способны улучшить обмен веществ и избавить человека от лишних килограммов. Например, благодаря содержащемуся капсаицину красный перец способен повлиять на метаболизм. Стимуляция симпатической нервной системы приводит к выбросу катехоламинов из мозгового вещества. Это ускоряет обмен энергии и жиров», — цитирует специалиста Milliyet.

Также диетолог отмечает, что перец стимулирует сжигание лишних калорий после еды, а человек со сниженным аппетитом не испытывает чувства голода.

При этом важно помнить о противопоказаниях и есть перец в умеренных количествах.