Какие продукты помогают растворить тромбы? Ответила врач

Диетолог Ирина Гуляева назвала продукты, которые способны помочь эффективно растворить тромбы. По ее словам, они образовываются из-за повреждения стенки сосудов, нарушениях свертываемости крови или ее застоях.

«Куркума помогает растворять тромбы. Присутствующий в ней куркумин действует как антикоагулянт, понижая активность свертывающей системы крови, отличающийся противовоспалительным эффектом», — приводит слова эксперта Solenka.info.

Полезной будет и корица, которая снижает кровяное давление и снимает воспаления, вызванные артритом. Однако стоит помнить, что чрезмерное употребление корицы негативно сказывается на печени. Гуляева отметила и чеснок, обладающий антимикробным, антибиотическим и противовоспалительным свойствами.

Также диетолог рекомендует пить по утрам чай с имбирем, а вечером можно позволить немного красного вина. При этом злоупотребление алкоголем будет вредным для организма.

Отмечается, что снижению свертываемости крови способствует и витамин E, который содержится в миндале, семенах подсолнечника, подсолнечном масле и цельных зернах. Среди полезных продуктов числятся также лосось, форель и тунец.

По словам специалиста, к основным причинам тромбоза относят неправильное питание, травмы, роды, операции, нарушение обмена веществ или гормональный дисбаланс.