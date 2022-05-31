ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Какие продукты помогают растворить тромбы? Ответила врач

Диетолог назвала продукты, способные быстро растворять тромбы
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Корица помогает при тромбозе.
Фото Global Look Press

Диетолог Ирина Гуляева назвала продукты, которые способны помочь эффективно растворить тромбы. По ее словам, они образовываются из-за повреждения стенки сосудов, нарушениях свертываемости крови или ее застоях.

«Куркума помогает растворять тромбы. Присутствующий в ней куркумин действует как антикоагулянт, понижая активность свертывающей системы крови, отличающийся противовоспалительным эффектом», — приводит слова эксперта Solenka.info.

Полезной будет и корица, которая снижает кровяное давление и снимает воспаления, вызванные артритом. Однако стоит помнить, что чрезмерное употребление корицы негативно сказывается на печени. Гуляева отметила и чеснок, обладающий антимикробным, антибиотическим и противовоспалительным свойствами.

Также диетолог рекомендует пить по утрам чай с имбирем, а вечером можно позволить немного красного вина. При этом злоупотребление алкоголем будет вредным для организма.

Отмечается, что снижению свертываемости крови способствует и витамин E, который содержится в миндале, семенах подсолнечника, подсолнечном масле и цельных зернах. Среди полезных продуктов числятся также лосось, форель и тунец.

По словам специалиста, к основным причинам тромбоза относят неправильное питание, травмы, роды, операции, нарушение обмена веществ или гормональный дисбаланс.

Тромбоциты могут быть повышены или понижены. Как достичь нормы в показаниях на тромбоциты? Советы врача
Источник: https://solenka.info/dietolog-guljaeva-perechislila-produkty-kotorye-bystro-rastvorjajut-tromby-v-sosudah.html
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Емельяненко пропивает второй «бой всей жизни». Александр напугал внешним видом и готовится к бою с Дациком в реабилитационном центре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказал, кому следует отказаться от чая
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости