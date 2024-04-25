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Аллерголог рассказал, как уберечь себя от аллергии во время цветения березы
Здоровье

Сегодня, 18:25

1 мин.

Аллерголог рассказал, как уберечь себя от аллергии во время цветения березы

Мария Маковей
Автор
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории
Цветение березы
Фото Leonid Ikan/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-аллерголог, иммунолог высшей категории Сергей Землянский рассказал, как уберечь себя от аллергии во время цветения березы.

По его словам, стопроцентной защиты от аллергии на цветение нет. Но есть некоторые меры предосторожности, которые помогут минимизировать риски появления реакций организма на аллерген.

«Вернувшись с улицы, обязательно примите душ и переоденьтесь», — отметил доктор.

Также врач рекомендует спать с закрытыми окнами, в машине и доме использовать кондиционеры с противоаллергенными фильтрами для воздуха.

«Когда выходите на улицу, надевайте очки. Это отчасти поможет защитить глаза от пыльцы, которая их раздражает. Кроме того, людям с аллергией на пыльцу березы стоит исключить из рациона яблоки», — добавил специалист.

Самостоятельно заниматься лечением аллерголог не советует, так как лучший способ справиться с весенней аллергией — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Она направлена на предотвращение появления симптомов. Назначить АСИТ может только врач на основе проведенной диагностики.

Аллергия на&nbsp;цветение: что это, симптомы, профилактика, причины, диагностика. Аллергия на цветение: причины, симптомы, лечение
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