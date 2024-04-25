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Сплетение судеб 2024: дата выхода и трейлер, где смотреть, актеры
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Сегодня, 20:15

1 мин.

Драма «Сплетение судеб» выйдет в российских кинотеатрах 30 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сплетение судеб»
Фото Кадр из фильма «Сплетение судеб»
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30 мая в российский прокат выйдет драма «Сплетение судеб» режиссера Летиции Коломбани («Мои звезды прекрасны»).

Фильм рассказывает истории трех женщин: молодой мамы Смиты, итальянки Джулии и канадской юристки Сары. Героини никогда не встречались и даже не подозревают, что их связывает уникальное сплетение судеб.

В картине снялись Ким Рейвер, Фотини Пелузо, Миа Мельцер, Мануэла Вентура, Ави Нэш, Марсель Жаннен, Кенни Вонг, Власта Врана и Лени Паркер.

«Сплетение судеб» выйдет в российских кинотеатрах 30 мая.

Беспредельные путешествия во&nbsp;времени, 2023. Фильм «Беспредельные путешествия во времени» выйдет в российский прокат 30 мая

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