Крыжовник: польза и вред для организма человека

Расскажем о влиянии крыжовника на здоровье человека.

Самое раннее упоминание о крыжовнике встречается в России в монастырских книгах XI века, а в Европе об этой уникальной ягоде заговорили гораздо позднее, ближе к XIII веку.

Изначально кусты крыжовника служили изгородью, а позже люди распробовали и вкус ягод. В культуру его впервые ввели французы. Наибольшее развитие крыжовник получил в XVIII веке, когда в Англии были выведены крупноплодные сорта.

Крыжовник раньше называли северным виноградом. Такое название он получил благодаря внешнему сходству. Еще известны такие названия, как берсень, крыш.

В основе слова «крыжовник» лежит корень «крыж», что в переводе с польского означает «крест». Эта ассоциация возникла из-за шипов на ветках растений, что были схожи с терновым венком на голове у Христа. Со временем такое название этой культуры прижилось на русский манер, и растение стало именоваться крыжовником.

Сегодня крыжовник широко распространен среди ягодных культур на приусадебных участках. Он занимает почетное место после смородины и земляники.

Крыжовник — небольшой колючий кустарник с ягодами круглой или овальной формы. Выведены ранние, средние и поздние сорта по спелости этой культуры.

По оттенку ягоды крыжовника различаются. Их виды можно разделить на:

— зеленый;

— желтый;

— красный;

— бордовый;

— фиолетовый;

— черный.

Состав крыжовника

Калорийность крыжовника составляет 44 ккал.

— жиры — 0,58 г;

— белки — 0,88 г;

— углеводы —10,18 г;

— вода — 87,87 г.

Крыжовник — полезное растение, которое улучшает не только физическое состояние человека, но и внешний вид.

Ведь в одной ягоде содержится кладезь витаминов: А, Е, С, В1, В2, В3 (РР), В5, В6 и В9.

Еще в своем составе плоды кустарника содержат кислоты и минералы:

— олеиновую;

— линолевую;

— пальмитиновую;

— стеариновую;

— калий;

— магний;

— кальций;

— железо;

— медь;

— натрий;

— фосфор;

— селен;

— цинк;

— марганец.

Но полезные свойства растения есть не только в ягодах, но и листьях.

Польза крыжовника для здоровья

Крыжовник.

Регулярное, но не чрезмерное употребление крыжовника:

— укрепляет стенки сосудов;

— предотвращает инфаркт и инсульт;

— улучшает гормональный фон;

— выводит излишки холестерина;

— улучшает работу органов пищеварения;

— снижает сахар в крови;

— улучшает работу ЦНС;

— выводит радиоактивные вещества;

— улучшает обмен веществ;

— улучшает работу иммунной системы;

— останавливает преждевременное старение кожи;

— снимает воспалительные процессы.

Плоды и листья данного растения помогут избавиться от депрессии и нервного напряжения, лишнего веса. Беременным крыжовник помогает при анемии, избавит от отеков, в несколько раз снизит вероятность развития внутриутробных патологий. Маски и отвары из ягод и листьев улучшают состояние кожи и волос.

«Лето — время ягод. Вишня, черешня, черника, земляника, клубника, красная смородина, крыжовник, малина — все они украсят ваше меню», — пишет Роспотребнадзор.

Вред крыжовника

Крыжовник.

Крыжовник всем хорош, но и у него могут быть противопоказания. Чтобы не навредить своему здоровью, нельзя игнорировать медицинские рекомендации, которые подразумевают ограничение или полный отказ от употребления в пищу ягод этого растения.

Врачи не рекомендуют употреблять крыжовник при острых формах гастрита, заболеваниях ЖКТ, язвенных болезнях желудка, а также при индивидуальной непереносимости этой ягоды.

Если же у вас нет противопоказаний, все равно не нужно злоупотреблять крыжовником, так как существует риск развития метеоризма.

Выбор и хранение крыжовника

Созревшие плоды крыжовника обладают превосходным вкусом. При выборе нужно обращать внимание на плотность кожицы и самой ягоды. Они должны быть упругими и сухими, без гнили и повреждений, с хвостиками на концах, тогда ягоды будут храниться гораздо дольше.

Хранить крыжовник следует в холодильнике в сухой емкости не более двух недель. При комнатной температуре срок хранения ягод уменьшается почти в три раза. Если же вы хотите сохранить крыжовник на более долгий срок, то его можно заморозить, при этом он не теряет своих полезных свойств.

Блюда из крыжовника

Из ягод крыжовника можно приготовить компоты, варенье, соусы, желе, вино, мармелад и даже замариновать его. А из листьев этого растения — чаи, отвары, настои.

Красный соус из крыжовника к мясу

Ингредиенты:

— крыжовник — 150 г;

— чеснок — 2 зубчика;

— соль — 1/4 ч. л.;

— сахар — 1/2 ч. л.;

— черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Для этого соуса нужен красный крыжовник. Ягоды следует промыть, высушить, удалить хвостики и измельчить в блендере вместе с чесноком. Добавить соль, сахар, перец и все перемешать. Подавать в соуснике.

« Изумрудное » ( «ц арское » ) варенье

Это варенье полюбилось царице Екатерине II. Его с тех времен стали называть «изумрудным» или «царским». А рецепт приготовления очень простой.

Ингредиенты:

— крыжовник — 1 кг;

— сахар —3 ст.

Способ приготовления:

Ягоды промыть, удалить хвостики и соцветия, засыпать сахаром и оставить на 6-8 часов (лучше на ночь). Ягоды дадут сок. Их нужно 3-5 раз проварить по 5 минут, затем оставить до остывания. Затем массу разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Пирог с крыжовником

Ингредиенты:

— мука — 2 ст.;

— сахар — 3/4 ст.:

— яйца — 3 шт.;

— кефир —1 ст.;

— растительное масло — 50 мл;

— разрыхлитель — 1,5 ч.л.;

— ванилин — по вкусу;

— крыжовник — 1 ст.;

— сахарная пудра — для посылки.

Способ приготовления:

В большой чашке смешать сухие ингредиенты: муку, сахар, ванилин, разрыхлитель. В другой емкости смешать жидкие ингредиенты: кефир, яйца, растительное масло. Вылить их в сухую смесь. Все перемешать и слегка взбить венчиком. Готовое тесто выложить в смазанную сливочным маслом форму. Сверху положить ягоды крыжовника. Выпекать пирог в разогретой до 180 °С духовке 45-50 минут. Проверять готовность деревянной шпажкой. Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.

Интересные факты о крыжовнике

1. Крыжовник — близкий родственник смородины и киви.

2. В крыжовнике больше железа, чем в яблоках.

3. В зеленых ягодах крыжовника много пектина, который выводит из организма токсины.

4. Цветы крыжовника пользуются большой популярностью у пчел. С одного гектара насекомые собирают около 100 кг меда.

5. Сейчас выведено более 3000 сортов крыжовника.