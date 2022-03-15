Что будет, если пить вино каждый день

Вино: польза и вред, химический состав, виды.

Бокал красного вина за ужином или за просмотром фильма — европейская традиция, которая уже давно прижилась и в России. Принято считать, что вино полезно для здоровья, так как виноград имеет антиоксидантные вещества, которые являются полезными для человека. Расскажем, что будет с организмом, если пить вино каждый день.

Вино — алкогольный напиток, который получают за счет спиртового брожения сока из винограда. В первую очередь выращивают и собирают ягоды, после производят отжим сока и оставляют бродить. Последним этапом напиток разливают в бутылки или в дубовые бочки и хранят минимум год.

Древние греки полагали, что вино намного полезнее чистой воды (даже лекарственные препараты растворяли в вине), считалось, что оно несет антибактериальное действие. Например, легионеры из Рима в походах спасались от дизентерии с помощью фляги с вином. Химик Луи Пастер именовал вино как «гигиеничный» напиток, который может убивать вредные микроорганизмы и обеззараживает еду.

Почему красные вина лучше всех. transat.ru

Химический состав вина

Вино включает в себя 600 компонентов:

вода

этиловый, метиловый спирты

глицерин

винная кислота

яблочная кислота

фруктоза и глюкоза

витамины В1, В2, В3, В6, РР

витамин С

пантеновая кислота калий

магний

кальций

натрий

фосфор

железо

цинк

фтор

йод

азотсодержащие соединения

фенольные соединения

газы дубильные, красящие и ароматические вещества

Энергетическая ценность зависит от спирта и сахара в составе, так, на 100 мл: сухих сортов — 72 ккал, крепленых — 235 ккал, полусладких — 142 ккал.

Сухие сорта вин принято считать наиболее полезными, так как в их составе меньше количества сахара. Стоит учитывать, что многие сорта, предназначенные для транспортировки, разбавлены диоксидом серы.

Польза красного вина

Улучшается кровяное давление. Красное вино в составе имеет антиоксидант — ресвератрол, который является сосудорасширяющим средством. У людей, имеющих высокое кровяное давление, помогает снизить риск сердечного приступа или инсульта. Но если употреблять в большом количестве, то эффект будет противоположным.

Для хорошего зрения. Также ресвератрол помогает защищать глаза от возрастных повреждений и создает новые кровеносные сосуды в глазу.

Для хорошей работы сердца. Ученые из Королевского колледжа Лондона доказали, что красное вино снижает уровень плохого холестерина и предотвращает образование тромбов.

Для диабетиков. Инсулин снижается при употреблении как алкогольного, так безалкогольного вина. Стоит отметить, что снижение происходит за счет полифенольного соединения, а не из-за алкоголя.

Для активности кишечных бактерий. Красное вино является ферментированным продуктом, что помогает расщеплять пищу, являясь «пребиотиком».

5 фактов о пользе красного вина.

Вред красного вина

Вредит обонянию. Чрезмерное употребление напитка вызывает заложенность носа и увеличивает риск чувствительности к гистамину. Что приводит к головным болям, мигрени, тошноте и проблемам с ЖКТ. Иногда непереносимость гистамина вызывает головокружение, нерегулярное сердцебиение или повышенное кровяное давление.

Вызывает старение клеток. Регулярное употребление вина приводит к быстрому старению кожи. Любой алкоголь провоцирует обезвоживание организма, провоцируя появление морщин. Также способствует плохому усвоению витамина А. Расширение кровеносных сосудов вызывает пигментацию.

Развитие заболеваний печени. Даже минимальная доза этилового спирта в организме сильно вредит печени. Он замедляет работу всего метаболизма.

Вредное воздействие на человека.

Что будет, если употреблять красное вино каждый день

Российские врачи утверждают, что при ежедневном употреблении вино повышает гемоглобин и расширяет сосуды. Его рекомендуют людям с онкологическими заболеваниями.

Европейские врачи считают, что употребление не больше 35 граммов ежедневно помогает избавиться от клинической депрессии.

Всемирная организация здравоохранения, наоборот, сообщает, что пользы у вина нет. У мужчин, которые каждый день выпивают один бокал, на 12% вырастает холестерин и на 6,8% падает тестостерон, а уровень кортизола растет. Даже 1,5 грамма этанола на 1 килограмм веса поднимают гормон стресса на 35%.

Минздрав называет алкоголь причиной 70% смертности мужчин в России.

Однако ВОЗ дала рекомендацию о минимальном употреблении в год спирта:

мужчинам — 10 л

женщинам — 6,5-7 л

Таким образом, вино крепостью 12-13% можно ежедневно выпивать по 150 миллилитров.

Здоровому человеку от 25 до 45 лет данную дозу можно пить ежедневно. По данным ВОЗ за 2016 год, уровень потребления алкогольных напитков в нашей стране составлял 11,1 л спирта на человека в год.

Как выбрать и как хранить

Рейтинг Роскачества. Роскачество

Поверхность тары должна быть чистой, без пятен клея, пробка герметично закупорена. Необходимо, чтобы акцизная марка была наклеена голограммой вниз, ее цельность должна быть нарушена при вскрытии.

Перед покупкой проверьте вино на прозрачность. Для этого посмотрите на бутылку, направив на свет, и быстро переверните вверх дном. Жидкость должна оставаться прозрачной, появление осадка говорит, что качество продукта плохое. Осадок может быть лишь в некоторых марочных или домашних винах.

Роскачество, в свою очередь, дает советы о хранении вина. Срок годности зависит от содержания спирта, сахара и кислоты. Белые вина хранятся около трех лет, а красные — от двух до десяти. Есть элитные сорта, которые хранятся до 100 лет. Допустимая температура хранения в бутылке всех сортов составляет 10-15 °С при влажности около 80%.

После вскрытия бутылки остатки нужно заткнуть пробкой и хранить в холодильнике: игристое вино — до 24 часов, белое — не более трех дней, красное — не более пяти дней, крепленое — не более семи дней.