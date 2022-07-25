Шелковица: польза и вред для организма

Расскажем о влиянии шелковицы на здоровье человека.

История шелковицы

Культивирование шелковицы началось более четырех тысяч лет назад. Преимущественно белую шелковицу начали использовать еще в Китае для разведения тутовых шелкопрядов. Но родиной принято считать Афганистан и Иран.

В Россию она была завезена Петром Первым из государств Северной Африки и Западной Азии.

Шелковицу называют тутовым деревом, или тутовником, относят к семейству тутовые. Наиболее распространены белая и черная шелковицы. Деревья редко достигают высоты 15 м.

Состав шелковицы

КБЖУ шелковицы на 100 г:

калорийность — 43 ккал;

белки — 1,44 г;

жиры — 0,39 г;

углеводы — 8 г.

Польза шелковицы

Ягоды тутовника содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, которые обеспечивают организм энергией и важны при активном росте у детей.

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта

Ягоды шелковицы содержат много пищевых волокон, которые способны нормализовать работу ЖКТ. Одна порция может обеспечить 10% суточной нормы потребления клетчатки. Спелые ягоды улучшают работу кишечника, выводят токсины, снижают риск возникновения спазмов, вздутия живота.

Сохраняет здоровье сердца и кровеносной системы

Благодаря клетчатке регулируется уровень холестерина в крови, тем самым поддерживается здоровье сердца. Высокий уровень железа способствует профилактике анемии. Антиоксиданты в шелковице обеспечивают защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, данные вещества делают кожу эластичной и подтянутой, снижают риск возникновения онкологических заболеваний.

Вкусные плоды шелковицы можно не только употреблять в свежем виде. Фото Global Look Press

Укрепляет костную ткань

Для здоровья костей и зубов необходим кальций, который есть в шелковице. Она также содержит магний, железо и фосфор. Ягоды будут наиболее полезны лицам пожилого возраста. В результате употребления регулируется минерализация костных тканей, снижается риск остеопороза и других заболеваний костей.

Хорошо влияет на зрение

Благодаря каротину употребление шелковицы способствует защите органов глаз от вредоносного воздействия солнечных лучей. А также противодействует появлению катаракты и хронических заболеваний сетчатки.

Помогает похудеть

За счет низкой калорийности и высоком уровне содержания воды шелковица подходит для диеты.

Вред шелковицы

В некоторых случаях употребление шелковицы в пищу может нарушить работу внутренних органов и вызвать нежелательные последствия.

Шелковица понижает артериальное давление, поэтому ее не рекомендуется есть гипотоникам. Не стоит употреблять шелковицу на голодный желудок, это может спровоцировать нежелательные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное употребление тутовника может вызвать аллергическую реакцию. При диабете плоды шелковицы не показаны к употреблению ввиду значительного содержания в них сахара.

Как выбрать шелковицу

Лучше всего отдавать предпочтение спелой свежесобранной шелковице, так как она очень быстро портится. При покупке ягод обращайте внимание на внешний вид: не должно быть видимых повреждений, хвостики должны быть светло-зеленого цвета. При транспортировке ягоды могут храниться не более трех дней, их упаковка не должна быть повреждена.

Как хранить шелковицу

Существует несколько способов сохранить всю пользу летних ягод.

Холодильник

Сохранить шелковицу в течение недолгого промежутка времени можно в холодильнике, в отсеке для фруктов. Перед этим ягоды нельзя мочить — это повлечет быстрое гниение шелковицы. Периодически нужно будет проверять ягоды на целостность. Все испорченные нужно сразу убирать.

Шелковицу называют тутовым деревом. Фото Global Look Press

Заморозка

Чтобы сохранить ягоды на более долгий срок, их можно заморозить как обычным способом, так и с добавками в виде сахара или сиропа.

При обычной заморозке чистые ягоды выкладывают на поднос, обернутый пищевой пленкой, и ставят на три часа в морозилку при температуре ниже -18?С. Затем все нужно пересыпать по пакетам, убрать в морозильную камеру, где шелковица может храниться около года.

Морозить ягоды можно и в сахаре. Для этого на 1 кг ягод достаточно 0,5 стакана сахара. Помытые ягоды нужно просушить и выложить в пластиковые контейнеры слоями, пересыпая каждый сахаром. Или можно засыпать все в пакет и встряхнуть, чтобы равномерно распределить сахар.

Чтобы приготовить сироп для заморозки, на два стакана воды нужно добавить один стакан сахара и подогреть на медленном огне. Затем остудить до комнатной температуры. Чистые ягоды распределить по контейнерам и залить получившимся сиропом так, чтобы покрыть полностью шелковицу.

Сушка

На свежем воздухе сушка займет около 2-3 недель. Перед этим шелковицу перебирают от испорченных плодов, чистят от веточек и, при необходимости, от пыли под холодной водой. Ягоды раскладывают на сито и ставят на солнце. К вечеру их нужно убирать в хорошо проветриваемое помещение.

Если нет сита или иной подобной поверхности, можно использовать плотную чистую ткань. В таком случае нужно будет довольно часто переворачивать ягоды для равномерной сушки.

Еще один способ — сушка в духовке. Такой вариант гораздо быстрее, но риск пересушить ягоды высок. Прежде чем поставить шелковицу в духовку, их перебирают, противень покрывают поварской бумагой, а духовку разогревают до 50 градусов, оставляя приоткрытой. Вся сушка займет около пяти часов, за это время нужно внимательно следить за состоянием ягод, время от времени переставлять противень и перемешивать плоды. Также можно воспользоваться специальным электроприбором, предназначенным для сушки фруктов, овощей и ягод.

Блюда из шелковицы

Вкусные и сочные плоды шелковицы можно не только употреблять в свежем виде, но и готовить из них различные десерты.

Кекс

Ингредиенты:

шелковица — 150 г;

сахар — 0,5 ст.;

мука — 1 ст.;

яйца — 4 шт.;

растительное масло (без запаха).

Способ приготовления:

Яйца взбить миксером, добавить сахар и довести смесь добела. Размешивая, постепенно соединить с мукой. Форму смазать растительным маслом, слоями заполнить ягодами и тестом. Поставить кекс в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, затем уменьшить температуру до 150 градусов и оставить еще на 15 минут.

Творожный десерт

Ингредиенты:

шелковица — 200 г;

творог — 300 г;

сахар — 50 г;

свежая мята для украшения — несколько листиков.

Способ приготовления:

Хорошо промытые и просушенные ягоды шелковицы добавить к творогу и засыпать сахаром. Перемешать все блендером. В подготовленные чашки выложить немного творожной массы с шелковицей, украсив готовый десерт целыми ягодами и листьями мяты.

Молочный коктейль

Ингредиенты:

шелковица — 1,5 ст.;

молоко — 1 ст.;

мороженое —150 г.

Способ приготовления:

В чашу блендера выложить шелковицу, молоко и мороженое. Все взбить в однородную массу.

Кофейный манник

Ингредиенты:

шелковица белая — 1 ст.;

манная крупа — 0,5 ст.;

кефир — 1,5 ст.;

яйцо — 1 шт.;

кофе растворимый — 1 ст. л.;

сахар — 0,5 ст.;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Смешать яйцо, манку, сахар и кефир, оставить на один час. Затем добавить разрыхлитель и перемешать. В тесто добавить кофе, хорошо перемешать до его растворения. Добавить к получившейся массе промытые и очищенные ягоды шелковицы. Залить в форму и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.