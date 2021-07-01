Спорт и беременность: врач рассказал, как выбрать нагрузку

Тренировки во время ожидания ребенка часто становятся спорным вопросом. Одни женщины напрочь отказываются от физической активности, другие — продолжают заниматься так, будто в их жизни ничего не изменилось. В то же время правильные занятия спортом во время беременности очень важны. Они помогают избежать ожирения, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и поднимают настроение будущей мамы.

О том, как правильно рассчитать нагрузку, нам рассказала Фидан Лятифова, заведующая отделением, врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Марьино.

Можно ли заниматься спортом во время беременности?

— Специалисты всех стран сходятся во мнении, что не только можно, но и нужно. При отсутствии противопоказаний низкоинтенсивные регулярные тренировки снижают риск развития многих хронических заболеваний и осложнений при родах как у будущей мамы, так и у малыша. Среди них: гестационный сахарный диабет, преэклампсия, необходимость в вакуум-аспирации во время родовспоможения. Также тренировки служат профилактикой ослабления тонуса мышц, слабой родовой деятельности и предотвращают недостаточное поступление кислорода, — рассказывает Фидан Лятифова.

Доказано, что у активных мам дети чащи рождаются с хорошими показателями вариабельности частоты сердечных сокращений и зрелой нервной системой. Они нередко опережают в развитии сверстников и имеют более устойчивую психику.

Противопоказания

Беременность является причиной многих серьезных изменений в физиологии женщины, которые необходимо учитывать при занятиях спортом. Возрастает нагрузка на суставы, что вызывает боли в спине примерно у 60% будущих мам — это повод для отказа от упражнений с утяжелением в пользу укрепляющих мышцы спины.

Также нельзя заниматься в плохо проветриваемом помещении и отказываться от воды во время тренировки — это может привести к перегреву и обезвоживанию из-за нарушения естественных механизмов терморегуляции у будущих мам.

Кроме того, существуют и медицинские противопоказания к тренировкам:

· гемодинамические нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы;

· предлежание плаценты;

· несостоятельность шейки матки;

· гестоз;

· низкий показатель гемоглобина (менее 70);

· разрыв плодных оболочек;

· риски преждевременных родов и другие.

Чтобы принять решение о занятиях спортом, программе и интенсивности тренировок, необходимо проконсультироваться со своим врачом-гинекологом. Доктор назначит необходимое обследование и даст добро на занятия, если они не представляют опасности для здоровья мамы и плода. Кроме того, специалист подробно расскажет о том, какую программу занятий выбрать в соответствии со сроком беременности.

Таблица триместров беременности.

Первый триместр

Это один из самых опасных периодов во время беременности. Именно до 13-й недели ожидания ребенка наиболее часто возникают так называемые «критические периоды». В это время не рекомендуется осваивать новые для себя виды спорта, но и полностью отказываться от физической нагрузки также не стоит. Лучше всего включить в свой режим дня следующие виды физической активности:

· прогулки пешком;

· занятия плаванием в медленном темпе;

· дыхательные практики;

· адаптированный пилатес, опять же при мягком выполнении всех упражнений.

Беременность и занятия спортом. Фото Getty Images

Второй триместр

— Примерно с 13—15-й недели наступает самый безопасный период для занятий спортом во время беременности, — рассказывает эксперт. — К этому времени у многих женщин уже снижается токсикоз и улучшается общее самочувствие. Это позволяет включать в свою тренировочную программу кардионагрузки, например, занятия на велотренажере, легкую аквааэробику, а также посещать специальные групповые занятия для будущих мам. Специалисты рекомендуют заниматься по 30—45 минут до 5 раз в неделю. Более длительные тренировки могут вызвать резкое снижение сахара в крови. Поэтому необходимо брать с собой какой-либо перекус. Занятия следует прекращать при любом проявлении дискомфорта, а если они не проходят — как можно быстрее обращаться к врачу.

Третий триместр

В это время нужно постепенно снижать физическую активность. Плод увеличивается в размере и оказывает уже серьезную нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Лучше отдать предпочтение упражнениям, направленным на непосредственную подготовку к родам, — они помогут улучшить кровообращение, снизят отечность, а также послужат профилактикой преэклампсии. Под запретом в третьем триместре находятся любые занятия, подразумевающие резкие движения, подъем тяжестей, а также сильно нагружающие область пресса.

Соответствие тренировок по триместрам.

Беременность и профессиональный спорт

Ученые из Норвегии провели на эту тему масштабное исследование и выяснили, что при отсутствии противопоказаний в большинстве случаев нет необходимости прекращать занятия, к которым привык организм женщины-спортсменки. Профессор Норвежской школы спортивных наук Кари Бе считает, что они не несут вреда ни будущей маме, ни ребенку, если со стороны здоровья у врачей нет опасений на этот счет. Да и история знает немало примеров, когда профессиональные спортсменки продолжали выступать даже на последних сроках беременности.

Таким образом, эксперт доказывает известную фразу о том, что беременность не болезнь. Но стоит не забывать, что этот важный для каждой женщины период требует повышенного внимания к здоровью и контроля специалистов.