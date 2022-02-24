Ожирение: как определить и чем оно опасно?

Врач-терапевт Анна Киселева рассказала о причинах ожирения и его симптомах.

«Ожирение — это хроническое заболевание с избыточным накоплением жировой ткани в организме», — пояснила доктор.

Лишний вес обусловлен отсутствием двигательной активности, приемом ряда лекарств и хроническим недосыпом. Специалист также уточнила, что избыток жира в области живота говорит о нарушении метаболизма глюкозы, а это состояние является сопутствующим диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктам и инсультам.

Ожирение привело к смерти более 20 миллионов человек в 2020 году. Проблема лишнего веса опаснее многих других заболеваний. Ключевой момент, провоцирующий ожирение, — это неправильный образ жизни. По данным Росстата, более 50% россиян предрасположены к избыточной массе тела.

Причины ожирения

Заболевание вызывает ряд показателей, которые в большей степени связаны с неправильными привычками в питании и отсутствием физической активности:

— высококалорийная диета;

— увеличение размера порций;

— нарушение суточного ритма приема пищи;

— малоподвижный образ жизни;

— хронический стресс и недосып;

— прием ряда лекарств.

Также причиной возникновения ожирения может стать наследственная предрасположенность. Выявлено множество генов, которые кодируют работу разных звеньев регуляции массы тела. Но пусковым механизмом являются факторы неправильного образа жизни.

Как определить ожирение?

Существует три степени ожирения, которые определяются по ИМТ — индексу массы тела. Для того чтобы его рассчитать, нужно вес в килограммах разделить на рост, выраженный в квадратных метрах.

Например, вес — 90 кг, рост — 1,70 м.

ИМТ = 90/(1,7x1,7) = 90/2,89 = 31

ИМТ = 31

первая степень — 30,0-34,9;

вторая степень — 35,0-39,9;

третья степень — 40,0.



Но у этой классификации есть недостаток — высокое содержание жировой ткани часто бывает при нормальном весе. А при сильно развитой мышечной массе ИМТ может оказаться высоким, но ожирения при этом нет. Большое значение имеет телосложение человека — при одинаковом росте и весе один может быть подтянутым, спортивным и здоровым, а другой — иметь отклонения в виде начальной степени ожирения.

Один из доступных методов диагностики ожирения в домашних условиях — антропометрическое измерение толщины складки кожи на животе при помощи штангенциркуля.

Норма:

у мужчин — до 1-2 см;

у женщин — до 2-4 см.



Отклонение:

складка 5-10 см и более — явные признаки заболевания.

Симптомы и последствия ожирения

Ожирение — то заболевание, которое можно выявить по характерным внешним признакам:

— увеличение объема тела;

— стрии — растяжки на коже в местах скопления лишних килограммов;

— отеки.

Кроме того, ожирение сопровождается симптомами:

— повышение артериального давления;

— повышение потоотделения;

— мышечная слабость;

— головокружение, головная боль;

— нарушение менструального цикла у женщин;

— снижение потенции у мужчин.

Следствием избыточной массы тела являются:

— одышка;

— храп;

— боли в позвоночнике и суставах;

— снижение работоспособности;

— нервозность и раздражительность;

— вторичные заболевания, например диабет.

Ожирение.

Как лечить ожирение?

Лечение включает немедикаментозную и медикаментозную терапию.

К первой можно отнести изменение образа жизни посредством коррекции питания и увеличения физических нагрузок. Именно изменение привычек и есть основа лечения. Рекомендуется гипокалорийная диета с учетом массы тела, возраста и пола, которая должна быть сбалансирована по пищевым ингредиентам.

ЗОЖ.

Голодание как метод быстрого избавления от лишних килограммов не показан — нет данных о его эффективности и безопасности в лечении ожирения.

Идея похудеть быстро и экстремально может только навредить здоровью и ухудшить самочувствие.

При резкой потере веса снижается метаболизм (процесс, основным показателем которого является скорость обмена веществ. Он поддерживает работу всех внутренних органов.) и повышается уровень гормонов, усиливающих аппетит).

Помимо изменения пищевых привычек в распорядок дня следует добавить умеренную физическую активность. Тренировки должны составлять не менее 150 минут в неделю, это позволит уменьшить количество висцерального жира (жировая ткань, которая окружает органы) и увеличить объем мышечной массы.

Упражнения для похудения.

За назначением медикаментозной терапии следует обратиться к специалисту — терапевту или врачу-диетологу. В крайних случаях, если ожирение угрожает не только здоровью, но и жизни пациента, показано оперативное вмешательство.