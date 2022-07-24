Кукуруза: польза и вред для организма человека

Расскажем все о влиянии кукурузы на здоровье человека.

Вопреки устойчивой ассоциации «царицы полей» с периодом СССР, кукуруза в нашу страну попала гораздо раньше. О вкусном и полезном продукте узнали еще в 18-м веке. Родом кукуруза из Мексики, где из нее готовят разнообразные блюда. Название растение получило от слова «кокорозо», означающего высокое растение. Еще одно именование кукурузы — маис. Выращивается растение, как правило, в южных районах, так как кукуруза — теплолюбивая культура. Зерна, листья и стебли используют в качестве корма для животных. Помимо этого, она получила широкое применение в кулинарии. Из кукурузы изготавливаются крахмал, масло, мука. Полезные свойства растения используются в медицинских целях.

Состав кукурузы

По данным Роспотребнадзора, калорийность на 100 г продукта составляет 86 ккал.

белки — 3,2 г;

жиры — 1,2 г;

углеводы — 19 г.

Польза кукурузы для организма человека

При отсутствии противопоказаний употребление кукурузы оказывает благотворное влияние на здоровье человека.

1. Кукуруза содержит клетчатку, необходимую для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Употребление кукурузы оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.

2. Богатый витаминный комплекс, находящийся в початках кукурузы, благотворно воздействует на все органы и системы, улучшая самочувствие, состояние кожи, волос и ногтей. Достаточное поступление полезных веществ помогает активизировать иммунный ответ организма, противостоять вирусным и бактериальным инфекциям.

Врач-диетолог Михаил Алексеевич Гинзбург в передаче «О самом главном» рассказал о том, что содержание в кукурузе витаминов группы В противодействует возникновению болезни Альцгеймера.

3. Регулярное употребление в пищу продукта оказывает профилактическое действие по предотвращению инфарктов и инсультов. Этому способствует содержание в кукурузе таких минеральных веществ, как калий и магний. Микро- и макроэлементы необходимы для адекватной работы сердечно-сосудистой системы.

4. Железо, содержащееся в «царице полей», обеспечивает достаточное обогащение кислородом органов и тканей. Двояковыпуклые клетки эритроцитов доставляют кислород во все системы организма, препятствуя возникновению гипоксии.

5. При заболеваниях мочевыделительной системы, таких как пиелонефрит, показано употребление кукурузы, которая оказывает противовоспалительный и мочегонный эффект.

6. В период беременности женщинам будет полезна отварная кукуруза для пищеварения и уменьшения отечности за счет содержания калия. Помимо этого, следует отметить, что фолиевая кислота, находящаяся в початках, необходима для нормального развития плода.

7. Людям пожилого возраста регулярное употребление кукурузы помогает предотвратить мышечную дистрофию, оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему.

8. В консервированном виде кукуруза сохраняет большинство полезных веществ, которые есть в свежем продукте.

Кукуруза. Фото Global Look Press

Вред кукурузы для организма человека

В некоторых случаях следует ограничить или вовсе отказаться от употребления в пищу кукурузы.

1. Индивидуальная непереносимость и проявление аллергической реакции.

2. Тромбоз и варикоз.

3. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта — кукуруза может вызвать повышенное газообразование.

4. Сахарный диабет — высокий гликемический индекс продукта может оказать негативное влияние на состояние организма.

Кукуруза на мангале. Фото Global Look Press

Применение кукурузы в кулинарии

Наиболее распространенным способом приготовления кукурузы является варка. Помимо этого, початки можно запекать в духовке, жарить на мангале. Зерна кукурузы добавляют в супы-пюре, оладьи, гарниры, салаты. Царица полей сочетается с овощами, мясом, бобовыми. Кукурузная мука широко используется в хлебопечении, изготовлении десертов.

Цветная кукуруза. Фото Global Look Press

Интересные факты о кукурузе

Наиболее привычна нам кукуруза желтого цвета. На самом деле оттенки початков могут быть разными: фиолетовыми, красными, оранжевыми, черными и даже разноцветными.

Кукурузный початок содержит около одной тысячи семян. При этом точное значение всегда четное.

Попкорн, который делают из кукурузы, появился около пяти тысяч лет назад. Лакомство готовили еще индейцы, обжаривая зерна кукурузы на огне.