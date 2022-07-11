Как часто можно красить волосы? Советы эксперта

Окрашивание без вреда: общие правила

Чтобы окрашивание прошло без неприятных сюрпризов, следует помнить некоторые правила.

Если вы сделали химическую завивку, учтите, что красить волосы можно не раньше чем через год, иначе лишитесь большей части волос.

При первичном окрашивании важно определить свой типаж и правильно подобрать оттенок. Обратите внимание на таблицу на упаковке краски — она покажет, как ляжет пигмент на такой цвет, как у вас.

Избегайте резких перемен цвета, особенно из брюнетки в блондинку.

Приобретайте только профессиональную краску в специализированном магазине. Это поможет избежать подделок и непредсказуемого результата.

Выбирайте краску без аммиака. Она не имеет резкого запаха, пользоваться могут даже беременные и кормящие мамы. Такая краска идеальна для экспериментов, поскольку не проникает вглубь волоса и со временем смоется.

Окислитель приобретайте отдельно, даже если он прилагается к краске. Берите с меньшим процентом, он менее вреден.

Перед окрашиванием, даже проверенной ранее краской, проведите тест на внутренней стороне локтевого сгиба, чтобы исключить аллергическую реакцию и химический ожог. Аллергены могут накапливаться длительное время и проявить себя не с первого и даже не со второго раза.

Перед нанесением краски проверьте, нет ли на коже головы каких-либо раздражений и повреждений, чтобы не усугубить их.

Ни в коем случае не мойте голову непосредственно перед окрашиванием и не пользуйтесь жирными средствами. Лучше всего окрашиваются сухие и немытые волосы.

Обязательно наденьте перчатки, они прилагаются к упаковке. Кожу по линии роста волос можно защитить от окрашивания, смазав жирным кремом.

Чтобы оценить, как пигменты лягут именно на ваши волосы, отделите небольшую прядку волос за ухом (её можно будет спрятать в случае неудачного эксперимента) и нанесите краску, выдержите точное время, указанное на упаковке, и оценивайте результат. Всегда соблюдайте время, указанное на упаковке, не передерживайте. Если результат вас устроил, обязательно зафиксируйте название краски, номер оттенка и прочие детали для последующих окрашиваний.

Учтите, что окрашенные волосы нуждаются в особом уходе. Подберите шампунь, маску, бальзам/кондиционер без сульфатов. Такие средства помогут сохранить яркий цвет и здоровый блеск волос.

А можно найти опытного профессионального мастера с хорошим чувством цвета, и это разом решит массу вопросов. Стилист определит ваш типаж и тип волос, имеющиеся проблемы, подберет подходящую краску и оттенок, а также последующие уходовые средства. К тому же просчитать формулу для стойкого окрашивания в желаемый цвет может только профессионал.

Как часто следует красить волосы?

Светлые отросшие корни создают впечатление залысин, темные — выглядят неопрятно. Периодичность окрашивания — вопрос личного комфорта каждого. Многие достаточно щепетильно относятся к проявлениям седины или очевидного перехода от окрашенных волос к неокрашенным, «полосы» отросших корней. Они приходят по необходимости.

За месяц волосы вырастают на 1-1,5 см. Любого перманентного окрашивания, при котором используется оксидант свыше 6%, хватает на полтора месяца. Затем потребуется повторить процедуру. Отросшие корни, так называемая теплая зона шириной полтора-два сантиметра, отлично подходят для окрашивания. Пигмент ложится равномерно, без переходов. Добиться ровного цвета на сильно отросших корнях будет непросто.

В зависимости от того, какое окрашивание было сделано, сроки могут варьироваться, и зависят они напрямую от интенсивности и степени вредности краски.

Закрашивание седины

Если мы говорим про седину, имеет место перманентное окрашивание при использовании 6-процентного оксиданта. Именно благодаря ему краситель проникает в структуру и наполняет цветом «пустой», не пигментированный волос. Данный вид окрашивания сложно назвать травматичным, это приемлемая история. Окрашивание седины не наносит большого вреда.

Главная сложность состоит в том, чтобы правильно подобрать средства, способные закрасить 70-100% непигментированных волос.

Поддержание цвета, тонирование

Если речь про поддержание цвета и прикорневое окрашивание или про всю длину, самым щадящим вариантом будет тонирование. Оно приемлемо даже для тонких и поврежденных волос.

Тонирование безопаснее всего, это просто поддерживание цвета на тон темнее, добавление глубины, обновление яркости. Минус в том, что при тонировании пигменты не проникают внутрь, а остаются на поверхности волоса, они неустойчивы и со временем смываются. Эффекта хватает на полторы-две недели. Процедуру приходится достаточно часто повторять.

Окрашивание тон в тон

Если говорить про окрашивание в один тон, оно более плотное, не смывается, остается и отрастает «полосой» через месяц-полтора. Соответственно, закрашивать корни потребуется раз в 1-1,5 месяца в зависимости от скорости роста волос. Общую процедуру окрашивания на всю длину можно проводить несколько реже.

Блонд

Самое агрессивное окрашивание — это блонд. В процессе обесцвечивания используются достаточно агрессивные «высокие» оксиды. Отрастающие корни сильно выделяются, и раз в месяц-полтора важно их подкрашивать, чтобы не запускать и избежать окрашивания всей длины. Выровнять цвет на сильно отросших корнях весьма непросто.

Ещё одна сложность в создании идеального блонда — это попытки избежать желтизны. Уже ушли в историю те времена, когда мастера яростно избегали теплых оттенков. При грамотном окрашивании именно теплые оттенки добавляют образу свежести и мягкости. Но получить идеальный блонд в домашних условиях практически невозможно. Чаще всего это оборачивается дорогостоящим перекрашиванием у профессионального парикмахера и длительным процессом восстановления.

Техники шатуш, балаяж, айр-тач и мелирование

Если мы говорим про техники шатуш, балаяж, айр-тач, то с ними можно без проблем ходить от трех месяцев до полугода. Зависит от того, насколько качественно выполнено.

Мелирование и окрашивание в техниках шатуш, балаяж, айр-тач не наносит большого вреда, поскольку с ним можно ходить довольно длительное время.

Вид окрашивания Периодичность Закрашивание седины 1 раз в 1-1,5 месяца Поддержание цвета, тонирование Полное тонирование — 1 раз в 2 недели Окрашивание тон в тон Корни — 1 раз в 1-1,5 месяца, обновление цвета — 1 раз в 3-6 месяцев Блондирование Корни — 1 раз в 1-1,5 месяца, обновление цвета — 1 раз в 3-6 месяцев Техники шатуш, балаяж, айр-тач и мелирование 1 раз в 3-6 месяцев

Стойкие и безопасные краски для волос

Индустрия красоты постоянно развивается. Сейчас используются инновационные гелевые красители, отвечающие всем запросам клиентов и мастеров. Они устойчивы и максимально безопасны для волос, а также содержат в своем составе элементы, благотворно влияющие как на внешний вид, так и на структуру волоса. Использовать их можно так часто, как нужно, не опасаясь за свою шевелюру.

Redken

Профессиональные люксовые красители Redken американского производства являются одними из самых популярных. Блондирующие составы имеют чистый цвет, осветляют до пяти тонов и по сравнению с другими брендами менее травматичны. Средства для тонирования не содержат аммиака, при этом создают глубокий, насыщенный цвет, обладают невероятной стойкостью и ухаживают за волосами. Красящие смеси содержат протеин и обладают уровнем кислотности, схожим с уровнем pH кожи головы.

Shot

Итальянские профессиональные краски для волос Shot придают роскошную глубину цвета, равномерно распределяются, не наносят вреда. Составы гипаллергенны. Содержащиеся в них масла и вытяжки из цветов и растений питают и ухаживают за волосами. После процедуры окрашивания они становятся гладкими и блестящими.

Tigi

Краски Tigi родом из Великобритании. Представлены в четырех линейках:

Tigi Colourcreative — устойчивы, закрашивают седину до 70%, имеют в своей палитре не только натуральные оттенки, включая блонд, но и более смелые — розовый, сиреневый, фиолетовый и пр.

Tigi Gloss — безаммиачная краска, идеальна для окрашивания тон в тон, не нужно долго держать, при этом великолепно скрывает седину. Подходит для тонировки и кардинальной смены цвета.

Крем-краска Tigi подходит для окрашивания, осветления и регулирования тона, не разрушает структуру волоса, но при этом способна максимально изменить цвет.

Tigi Creative предназначена для 100-процентного устранения седины, имеет преимущественно натуральные оттенки, ухаживающую формулу.

Igora Vibrance

Igora Vibrance от легендарной немецкой компании Schwarzkopf Professional — самая современная увлажняющая деми-перманентная жидкая краска, трансформирующаяся в гель или крем. Данные составы закрашивают седину на 70%, насыщенные и весьма стойкие. Время выдержки от 5 до 20 мин. Цена на краску приятно удивляет.

La Biosthetique

Французские краски La Biosthetique благодаря содержанию масел, бетаина, комплекса витаминов и природных экстрактов бережно ухаживают за волосами и кожей головы в процессе окрашивания. Масса оттенков, любой тип волос, идеально равномерное покрытие без переходов и 100-процентное окрашивание седины. Фантастическая стойкость — независимо от частоты мытья головы, цвет останется по-прежнему ярким. Цена в сравнении с качеством более чем приемлема.

Как не навредить волосам?

Современные стилисты при обесцвечивании активно используют американскую систему восстановления волос Olaplex. Она минимизирует вред, нанесенный при интенсивном химическом воздействии на волосы. Но лучше всего изначально применять минимальные оксиды и обрабатывать небольшими прядками: чем тоньше прядь, тем эффективнее процесс осветления.

Если речь идет об окрашивании поврежденных волос, то тут как на приеме у врача: необходимо сразу «прописывать» методы лечения и проговаривать способы дальнейшей реабилитации волос. Как хирурги делают все возможное на операционном столе, так же и парикмахер должен сделать все возможное с имеющимся блондом и не только, чтобы достичь нужного результата, и максимально приложить усилия, чтобы меньше повредить волосы.

Процессу окрашивания у специалиста обязательно должны сопутствовать рекомендации по профессиональному и домашнему уходу.

Сейчас надо помнить, что в летнее время волосы не меньше, чем кожа, нуждаются в SPF-защите. На отдыхе главная рекомендация — регулярно применять восстанавливающую систему Olaplex для домашнего использования, не забывать наносить и на кончики. Благодаря составу волосы не жирнятся, меньше выгорают и высыхают.

И последняя, но крайне важная рекомендация по окрашиванию — избегайте хны! Это натуральный краситель, от которого проблем больше, чем пользы. Попадая в волосы, хна там и остается. Ее очень сложно вывести. Не экспериментируйте с красителями, в том числе и профессиональными, обратитесь к специалисту.