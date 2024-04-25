Стилист Рогов назвал вещь, которая точно должна быть в летнем гардеробе

Стилист Александр Рогов считает, что этим летом в гардеробе каждой россиянки должны быть короткие шорты. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

При этом, по словам эксперта, чем короче будет вещь, тем она моднее.

Также он опубликовал снимки, на которых модели демонстрируют очень короткие шорты из однотонных тканей в сочетании с рубашками, кардиганами и толстовками.