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Стилист Рогов назвал вещь, которая точно должна быть в летнем гардеробе
Жизнь и общество

Сегодня, 16:45

0 мин.

Стилист Рогов назвал вещь, которая точно должна быть в летнем гардеробе

Мария Маковей
Автор
Девушка в шортах и блузе на прогулке
Фото CoffeeAndMilk/istockphoto.com
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Стилист Александр Рогов считает, что этим летом в гардеробе каждой россиянки должны быть короткие шорты. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

При этом, по словам эксперта, чем короче будет вещь, тем она моднее.

Также он опубликовал снимки, на которых модели демонстрируют очень короткие шорты из однотонных тканей в сочетании с рубашками, кардиганами и толстовками.

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