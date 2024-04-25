Стилист Рогов назвал вещь, которая точно должна быть в летнем гардеробе
Стилист Александр Рогов считает, что этим летом в гардеробе каждой россиянки должны быть короткие шорты. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
При этом, по словам эксперта, чем короче будет вещь, тем она моднее.
Также он опубликовал снимки, на которых модели демонстрируют очень короткие шорты из однотонных тканей в сочетании с рубашками, кардиганами и толстовками.
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19 апр 14:05
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