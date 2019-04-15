Сергей Емелин: "Согласен со всеми судейскими решениями"

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин, который взял серебро в весе до 60 килограмм на чемпионате Европы-2019 в Бухаресте, не понимает, почему не смог одержать победу над представителем Молдавии Виктором Чобану в финале, информирует ТАСС.

Турнир проходил с 8 по 14 апреля в Румынии.

– Я не знаю, что произошло, я настраивался на этот финал, знаю этого соперника, боролся с ним в финале чемпионата мира в Будапеште в прошлом году и выиграл. Не вижу в произошедшем элемента случайности, согласен со всеми судейскими решениями. Надо делать выводы, ведь план на схватку был совсем другим, – приводит слова Емелина ТАСС.

Отметим, что на ЧЕ победу в командном зачете одержала сборная России. В активе россиян пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые медали.

Все о борьбе – здесь